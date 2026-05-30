Ко може на изборе, а ко мора платити?

Аутор:Бојан Носовић
Некима фали пара , некима фали потписа рече јуче ЦИК зато данас коментари, заврзламе и препуцавања пљуште на све стране. Највише наведенога је у СДС-у, јер је ЦИК утврдио.
"Утврђено је да има неизмирених обавеза које је изрекла ЦИК и у овом случају предлажемо да се обавијести политичка странка да изврши уплату казне", наводе из ЦИК-а.
Ко је крив за казне, ко није платио, можда је крив Љубиша Петровић а можда Александра Пандуревић. Плаћено је све. На изборе за члана Предсједништва ће СДС за све остало ће СДС Воља народа. Тако данас гласе вијести, чини се да их не чита предсједник странке. Бранко Блануша АТВу изјаву заказује у изборној ноћи а онда је скуцкао саопштење.
"Српска демократска странка ће изаћи на изборе за све нивое власти и ту нема мјеста ни сумњи, ни бризи нити спекулацијама. Органи Српске демократске странке, Главни одбор и Скупштина, донијели су одлуке о кандидатурама и те одлуке нису промијењене! У складу с тим одлукама, ја сам кандидат Српске демократске странке за предсједника Републике Српске“, рекао је Бранко Блануша, предсједник СДС.
ЦИК јуче није пуно детаљисао о СДС али зато јесте о СНСД-у тачније о предсједнику странке. Распричао се Суад Арнаутовић и тражио да се не овјери пријава јер је потписује Милорад Додик. Арнаутовић није добио подршку колега али јесте Додиков одговор.
"Глупо ми је да се бавим тим питањем, неко покушава да од ЦИКА направи неко над тијело које је задужено за морал, право и све остало. Арнаутовић је експонент СДА политике и то је видљиво. Не занима ме", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Занимало је неке то што нова странка Игора Црнатка није имала довољно потписа за учешће на БХ нивоу. А онда се Црнадак ухвалио ИКС-а.
"Неки не разумију да су ликовање и наслађивање лоша дјела, нехришћанска. Посебно кад су промашена. Ми смо презадовољни, хвала. Видимо се на турнеји: Српска Опен, Еко топлане, Водовод, небодер Проинтер, плацеви и милиони за режим, расвјета 35 од мил. бетонзација и тако даље", рекао је Игор Црнадак, предсједник ПДП Републике Српске
77 пријава је стигло до ЦИК-а, услове је испунило њих 67 чуло се на сједници. Било је и политичких странака који су кривотворили на стотине потписа зато им из ЦИК-а поручују да би могли стићи до Тужилаштва.
