У Рибнику одржан сајам крајишких производа "Мост до завичаја"

Аутор:Ивана Кордић
Домаћи производи, крајишка газдинства, природна козметика И рукотворине вриједних домаћина могле су се наћи на сајму Крајишких производа у Рибнику. Мали произвођачи као чувари традиције понудили су најбоље од својих производа.
"Са производима из срца Грмеча данас сам представила значи мелеме, креме, ликере, сокове, ручни рад, такођер сапуне. Оно што желим напоменути тинцтуре, оно што желим напоменути све је рађено на стари традиционални начин", рекла је Сања Стојановић, “Грмечко срце”.
"Бавимо се као породица пчеларством, производњом воћа то нам је то основно, то је допунска дјелатност је ли. Између осталог мало смо почели то унапрјеђивати као апи комору", рекао је Милан Пено, “Пчеларство Пено”.
Рибник је срце крајине, мјесто препознатљивих производа и богате туристичке понуде. Сва значајна понуда коју Крајина нуди, заједно са својим произвођачима, на једном мјесту окупила је преко 40 излагача..
"Рибник је сада центар Крајине са овим збивањем, јер смо окупили заиста све вриједне марљиве људе, привредна газдинства, предузетнике овдје у Рибнику да заједно презентујемо све оно што они производе, али смо успјели да поред производње успјели смо да организујемо И један културни сплет дешавања", рекао је Душко Дакић, начелник општине Рибник.
"Преко 40 излагача из цијеле регије Крајине И то нам на неки начин говори да су наши произвођачи заинтересовани за овакав вид представљања својих производа. Што нам је у неку руку И циљ био да сви произвођачи И пољопривредна газдинства И остали прикажу своје занате", рекао је Ђуро Вртунић, организатор.
Ова манифестација показатељ је да вриједни људи, домаћини овог краја радом и трудом желе да допринесу развоју својих локалних заједница, а самим тим и Републике Српске, порука је министра Златана Клокића. Подршка сајму стиже и из Србије.
"Ови крајеви који су рубни у Републици Српској гдје су људи остали гдје се И овдје брани Републику Српску на такав начин што су остали, да им помогнемо ово је један начин И идеална прилика да се окупе", рекао је Милош Вујић, Генерални конзул Србије у Бањалуци.
"Надам се да ће И наш домаћин начелник општине бити задовољан али И понајвише да ће бити задовољни излагачи који ће представити своје производе И који ће с поносом истаћи мјеста из којих долазе јер као што сам рекао ово је мјесто гдје су људи вриједни домаћини добри људи", рекао је Златан Клокић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске.
Главни циљ манифестације је промоција домаћих произвођача, очување традиције и јачање сарадње и повезаности регије, као и народа са обје стране Дрине.
