Индијански хороскоп: Знате ли који сте знак и шта он говори о вама

Да ли сте вук, дабар или змија? Пронађите свој знак и откријте шта он говори о вама.
Помало откачену и неконвенционалну видру понекад је тешко схватити. Због тога нису увијек први избор када треба обавити неки посао.
Видра има необичан начин гледања на живот и красе је машта и интелигенција.
Унутар своје породице видра је осјећајна, емпатична, храбра и искрена. Када је препуштена сама себи видра може постати бескрупулозна, непристојна и бунтовна, преноси Телеграф.
Дубоких емоција и страсти, вук је највећи љубавник хороскопа, у физичком и филозофском смислу те ријечи.
Вук разумије да је љубав све што нам треба и у потпуности је способан да је пружи. Ипак у изреци „вук самотњак” има пуно истине јер вуку треба слобода, а с друге стране врло је њежан и осјећајан.
У породичном окружењу вук је врло страствен, великодушан и пун љубави. Ако је препуштен сам себи може постати непрактичан, непослушан, опсесиван и осветољубив.
Рођени вођа, соко и у најнезгоднијој ситуацији може да расуђује бистре главе. Соко никада не губи вријеме и не сједи беспослено, већ предузима акције када је потребно.
Због своје истрајности и склоности да преузме иницијативу соко је један од најпожељнијих пословних сарадника.
Када има лош дан соко може бити ташт, безобразан, нетолерантан, нестрпљив и превише осјетљив.
Преузми контролу, направи и савладај – то је животни мото дабра који ће посао увијек обавити са максималном одговорношћу и самопоуздањем.
Овај вјешт и лукав мајстор за стратегију представља силу на коју се увијек може рачунати.
Размислите прије него се упустите у надмудривање с дабром јер је његов ум оштар попут бритве. У љубави дабар је великодушан, вјеран, осјећајан и спреман да помогне.
Јелен је весео, оштроуман и пун живота. Одличног смисла за хумор, а једнако је добар у вођењу разговора.
Због тога је друштво јелена једно од најпожељнијих.
Када воли, јелен својим карактером надахњује и вољену особу. Када није најбоље расположен јелен може бити себичан, ћудљив, нестрпљив и дволичан.
Дјетлић је најбрижнији знак у индијанском хороскопу. Врло је емпатичан и пун разумијевања.
Људи рођени у знаку дјетлића су дивни родитељи, пријатељи и партнери.
Када воли дјетлић је предан и романтичан. У лошим тренуцима може бити посесиван, љубоморан и љутит.
Фокусиран, интуитиван и изузетно креативан, лосос је увијек пун енергије.
Лосос у свему тражи сврху и увијек мора имати циљ.
Када воли лосос је стабилан и дарежљив, али може бити егоистичан и нетолерантан када је повријеђен.
Медвјед је практичан и разуман знак. Увијек представља глас разума и добар је савјетник.
Медвједа краси огромно срце и дарежљивост.
Када није најбоље расположен, медвјед може бити повучен, лијен и ситничав.
Гавран је рођени забављач и шармер.
Када је окружен љубављу, гавран је романтичан и опуштен.
Када није у најбољем расположењу може бити осветољубив и недосљедан.
Змија је изузетно духован знак и често има јаке интуитивне способности.
У вези је страствена и брижна.
Када не осјећа љубав, може постати повучена и агресивна.
Сова је немирна и склона промјенама.
Често је у покрету и воли авантуре.
Када воли, сова је осјећајна и обазрива, а када није њен дан може бити огорчена и ратоборна.
Гуска је упорна и амбициозна.
Увијек иде ка циљу и не одустаје.
Када је подржана, гуска успијева у свему што замисли. Када је сама, може бити опсесивна и презахтјевна.Индијански хороскоп своје знакове је пронашао у животињском свијету.
