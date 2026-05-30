Индијански хороскоп: Знате ли који сте знак и шта он говори о вама

АТВ
30.05.2026 20:24

Фото: pexels/Pavel Danilyuk

Да ли сте вук, дабар или змија? Пронађите свој знак и откријте шта он говори о вама.

Видра (20. јануар - 18. фебруар)

Помало откачену и неконвенционалну видру понекад је тешко схватити. Због тога нису увијек први избор када треба обавити неки посао.

Видра има необичан начин гледања на живот и красе је машта и интелигенција.

Унутар своје породице видра је осјећајна, емпатична, храбра и искрена. Када је препуштена сама себи видра може постати бескрупулозна, непристојна и бунтовна, преноси Телеграф.

Вук (19. фебруар - 20. март)

Дубоких емоција и страсти, вук је највећи љубавник хороскопа, у физичком и филозофском смислу те ријечи.

Вук разумије да је љубав све што нам треба и у потпуности је способан да је пружи. Ипак у изреци „вук самотњак” има пуно истине јер вуку треба слобода, а с друге стране врло је њежан и осјећајан.

У породичном окружењу вук је врло страствен, великодушан и пун љубави. Ако је препуштен сам себи може постати непрактичан, непослушан, опсесиван и осветољубив.

Соко (21. март - 19. април)

Рођени вођа, соко и у најнезгоднијој ситуацији може да расуђује бистре главе. Соко никада не губи вријеме и не сједи беспослено, већ предузима акције када је потребно.

Због своје истрајности и склоности да преузме иницијативу соко је један од најпожељнијих пословних сарадника.

Када има лош дан соко може бити ташт, безобразан, нетолерантан, нестрпљив и превише осјетљив.

Дабар (20. април - 20. мај)

Преузми контролу, направи и савладај – то је животни мото дабра који ће посао увијек обавити са максималном одговорношћу и самопоуздањем.

Овај вјешт и лукав мајстор за стратегију представља силу на коју се увијек може рачунати.

Размислите прије него се упустите у надмудривање с дабром јер је његов ум оштар попут бритве. У љубави дабар је великодушан, вјеран, осјећајан и спреман да помогне.

Јелен (21. мај - 20. јун)

Јелен је весео, оштроуман и пун живота. Одличног смисла за хумор, а једнако је добар у вођењу разговора.

Због тога је друштво јелена једно од најпожељнијих.

Када воли, јелен својим карактером надахњује и вољену особу. Када није најбоље расположен јелен може бити себичан, ћудљив, нестрпљив и дволичан.

Дјетлић (21. јун - 21. јул)

Дјетлић је најбрижнији знак у индијанском хороскопу. Врло је емпатичан и пун разумијевања.

Људи рођени у знаку дјетлића су дивни родитељи, пријатељи и партнери.

Када воли дјетлић је предан и романтичан. У лошим тренуцима може бити посесиван, љубоморан и љутит.

Лосос (22. јул - 21. август)

Фокусиран, интуитиван и изузетно креативан, лосос је увијек пун енергије.

Лосос у свему тражи сврху и увијек мора имати циљ.

Када воли лосос је стабилан и дарежљив, али може бити егоистичан и нетолерантан када је повријеђен.

Медвјед (22. август - 21. септембар)

Медвјед је практичан и разуман знак. Увијек представља глас разума и добар је савјетник.

Медвједа краси огромно срце и дарежљивост.

Када није најбоље расположен, медвјед може бити повучен, лијен и ситничав.

Гавран (22. септембар - 22. октобар)

Гавран је рођени забављач и шармер.

Када је окружен љубављу, гавран је романтичан и опуштен.

Када није у најбољем расположењу може бити осветољубив и недосљедан.

Змија (23. октобар - 22. новембар)

Змија је изузетно духован знак и често има јаке интуитивне способности.

У вези је страствена и брижна.

Када не осјећа љубав, може постати повучена и агресивна.

Сова (23. новембар - 21. децембар)

Сова је немирна и склона промјенама.

Често је у покрету и воли авантуре.

Када воли, сова је осјећајна и обазрива, а када није њен дан може бити огорчена и ратоборна.

Гуска (22. децембар - 19. јануар)

Гуска је упорна и амбициозна.

Увијек иде ка циљу и не одустаје.

Када је подржана, гуска успијева у свему што замисли. Када је сама, може бити опсесивна и презахтјевна.Индијански хороскоп своје знакове је пронашао у животињском свијету.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

