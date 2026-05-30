Сину погинулог борца уручени кључеви стана

У Гацку су вечерас уручени кључеви стана Његошу Марићу, дјетету погинулог борца, чиме је питање стамбеног збрињавања тих категорија у потпуности ријешено у овој општини.
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић уручио је Марићу рјешење о кориштењу стана, наводећи да је тиме ријешен посљедњи такав случај на подручју Гацка.
Остојић је навео да су од 1999. године у оквиру програма стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида ријешена 32 таква случаја и да је укупно уложено око 700.000 КМ.
"Ова стамбена јединица коштала је око 48.000 КМ, а 30 одсто је дала општина Гацко док је 70 одсто издвојено из буџета Републике Српске", навео је Остојић.
Он је честитао Марићу и захвалио општини Гацко што су заједно ријешили ово питање јер је Гацко међу првим локалним заједницама у Републици Српској која је у потпуности успјела то да ријеши.
Начелник општине Гацко Вукота Говедарица рекао је да је значајно што су заједно са републичким институцијама ријешили ово питање и истакао да је Влада доста учинила на сарадњи са локалном управом када је ријеч стамбеном збрињавању борачких категорија.
Марић је навео да му много значи то што је добио стан који је дуго чекао, те је захвалио Влади Републике Српске, БОРС-у и општини Гацко што су му у томе помогле, преноси Срна.
