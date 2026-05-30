Огласио се СПС: Хакован систем за слање СМС порука, грађанима стижу сумњиве поруке

Социјалистичка партије Српске саопштила је да им је хакован систем за слање СМС порука и да су грађанима стижу сумњиве поруке, те да је случај пријављен "М:телу" и надлежним институцијама.
Из СПС-а су упозорили чланове, симпатизере и грађане да је дошло до неовлашћеног приступа апликацији за слање СМС порука коју је партија користила за комуникацију са јавношћу.
Како су појаснили, у протеклим часовима су великом броју грађана упућене СМС поруке различитог садржаја са налога регистрованих на име СПС-а и предсједника странке Горана Селака.
"Наглашавамо да те поруке нису креиране нити послате од стране СПС-а, већ представљају посљедицу неовлашћеног коришћења система", истакли су из СПС-а.
Затражена је хитна провјера околности под којима је дошло до злоупотребе система за слање порука.
Грађане су позвали да не отварају сумњиве линкове, не остављају личне податке и не одговарају на поруке које долазе са компромитованих налога док се проблем у потпуности не ријеши.
"Истовремено, захтијевамо од надлежних институција да хитно истраже овај случај, утврде начин извршења сајбер напада и идентификују одговорна лица. Очекујемо да се заштите грађани који су примили спорне поруке, али и да се спријече будуће злоупотребе електронских комуникација", наведено је у саопштењу.
Уз осуду неовлашћеног приступа информационим системима, СПС је позвала надлежне органе да овај инцидент третирају са пуном озбиљношћу, те је истакнуто да ће о свим новим информацијама јавност бити благовремено обавијештена.
