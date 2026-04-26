Logo
Large banner

Миодраг Јаковљевић приступио СПС-у

Аутор:

ATV
26.04.2026 21:36

Коментари:

1
Миодраг Јаковљевић приступио СПС-у, састао се са Гораном Селаком
Фото: Фејсбук

Одборник у Скупштини општине Братунац Миодраг Јаковљевић приступио је Социјалистичкој партији Српске (СПС), саопштено је из ове странке.

У саопштењу се наводи да је Јаковљевић препознао политику СПС-а као озбиљну и одговорну, засновану на раду и конкретним резултатима, те ће својим ангажманом допринијети даљем јачању партије у Братунцу.

Долазак Јаковљевића у СПС потврђен је на регионалном састанку странке, одржаном са представницима партије из Зворника, Шековића, Братунца и Осмака, којем је присуствовао и предсједник партије Горан Селак.

На састанку је разговарано о јачању организације, раду на терену и припремама за предстојеће изборе.

Селак је поручио да СПС у овом дијелу Републике Српске има све снажнију подршку и људе који су спремни да преузму одговорност.

"Сваким даном смо јачи. Имамо више људи, бољу организацију и јасну политику. То нам даје сигурност да ћемо остварити бољи резултат него раније", истакао је Селак.

У СПС-у наглашавају да се тренд раста наставља, уз све веће повјерење грађана и све бројније чланство широм Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СПС

Горан Селак

Братунац

Миодраг Јаковљевић

Коментари (1)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner