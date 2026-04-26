Миодраг Јаковљевић приступио СПС-у

Одборник у Скупштини општине Братунац Миодраг Јаковљевић приступио је Социјалистичкој партији Српске (СПС), саопштено је из ове странке.
У саопштењу се наводи да је Јаковљевић препознао политику СПС-а као озбиљну и одговорну, засновану на раду и конкретним резултатима, те ће својим ангажманом допринијети даљем јачању партије у Братунцу.
Долазак Јаковљевића у СПС потврђен је на регионалном састанку странке, одржаном са представницима партије из Зворника, Шековића, Братунца и Осмака, којем је присуствовао и предсједник партије Горан Селак.
На састанку је разговарано о јачању организације, раду на терену и припремама за предстојеће изборе.
Селак је поручио да СПС у овом дијелу Републике Српске има све снажнију подршку и људе који су спремни да преузму одговорност.
"Сваким даном смо јачи. Имамо више људи, бољу организацију и јасну политику. То нам даје сигурност да ћемо остварити бољи резултат него раније", истакао је Селак.
У СПС-у наглашавају да се тренд раста наставља, уз све веће повјерење грађана и све бројније чланство широм Републике Српске.
