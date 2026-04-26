Умро Горан Бабић

Југословенски књижевник, драматург, сценариста, новинар и концептуални умјетник, Горан Бабић, преминуо је у 82. години.
Према информацијама које су 26. априла објавили поједини портали, Бабић је издахнуо у Београд.
Тужну вијест је, како наводи "Јутарњи лист", међу првима сазнао Милорад Пуповац, који је потом пренио Дејану Јовићу, а затим је јавно објављена на мрежама.
Горан Бабић рођен је 1944. у Вису. Младост је провео у Далмацији и Херцеговини, а зреле године у Загребу и, од 1990, у Београду.
Написао је око 70 књига и снимио десетак документарних филмова.
Иза себе је оставио три кћерке и унуке.
Себе је видио као посљедњег писца велике југословенске књижевности.
