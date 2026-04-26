Умро Горан Бабић

26.04.2026 22:44

Југословенски књижевник, драматург, сценариста, новинар и концептуални умјетник, Горан Бабић, преминуо је у 82. години.

Према информацијама које су 26. априла објавили поједини портали, Бабић је издахнуо у Београд.

Полиција објавила фотографије

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Полиција објавила фотографије и упутила апел

Тужну вијест је, како наводи "Јутарњи лист", међу првима сазнао Милорад Пуповац, који је потом пренио Дејану Јовићу, а затим је јавно објављена на мрежама.

Горан Бабић рођен је 1944. у Вису. Младост је провео у Далмацији и Херцеговини, а зреле године у Загребу и, од 1990, у Београду.

Дејан Радујковић из Челинца бесплатно даје ауто за превоз болесних

Написао је око 70 књига и снимио десетак документарних филмова.

Иза себе је оставио три кћерке и унуке.

Себе је видио као посљедњег писца велике југословенске књижевности.

Више из рубрике

Јубилеј Аудио-визуелног центра Републике Српске: Пет година „Наших прича“

Аудио-визуелни центар Републике Српске обиљежио пет година рада

Умро глумац из "Бетмена"

Крај "Државног посла“ послије 14 година емитовања?

Егзит фестивал ''сели'' у Црну Гору

Невјероватно: Бензин овдје кошта 1,46 КМ

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Полиција објавила фотографије и упутила апел

Душко из Прњавора распрода на кућном прагу све што произведе

Дејан Радујковић из Челинца бесплатно даје ауто за превоз болесних

