Умро глумац из "Бетмена"

11.04.2026 21:47

Фото: George Becker/Pexels

Глумац филмова "Бетмен почиње" и "Данкерк", Џон Нолан, је преминуо у 87. години.

Ова звијезда и стриц славног редитеља Кристофера Нолана, преминуо је 11. априла, преносе страни медији.

Вијест о смрти потврдила је његова супруга Ким Хартман, која га је описала као изузетну и оригиналну личност.

"Био је слободног духа, увијек је тачно знао шта жели и поступао по сопственим правилима; једини заиста оригинални мислилац којег сам икада упознала. Елоквентан, интелигентан и са анархичним смислом за хумор, увијек је био спреман да сагледа обје стране сваке расправе", навела је она.

Додала је и да је био изузетно племенит човјек.

"Био је и најљубазнија особа коју сам икада упознала, и животиње су га вољеле", истакла је Хартман.

"Џон је био омиљен и талентован наставник, било да објашњава Шекспиров монолог или како се изводи ударац у голфу, и био је посвећен својој породици", додала је.

Биографија

Џон Френсис Нолан рођен је 22. маја 1938. године, а преминуо је 11. априла.

Најпознатији је по улози Џона Грира у ЦБС-овој научно-фантастичној серији "Стална мета", коју су креирали његови нећаци, Кристофер Нолан и Џонатан Нолан.

Током каријере често је сарађивао са породицом Нолан, па се појавио и као Даглас Фредерикс, члан одбора Вејн Ентерпрајза у филмовима "Бетмен почиње" и "Мрачни витез: Повратак", као и у ратном спектаклу "Данкерк", гдје је имао мању улогу слијепог војника.

Његова посљедња улога била је у ХБО серији "Дина: Пророчанство", гдје је тумачио улогу Предсједника Високог савјета.

Иза себе је оставио супругу Ким Хартман, дјецу Миранду и Тома, као и унуке Дилана и Кару. Био је брат Брендана Нолана, оца Кристофера и Џонатана Нолана.

Вијест о смрти Џона први је објавио "Стратфорд-упон-Авон Хералд", а на друштвеним мрежама услиједили су бројни опроштаји и поруке саучешћа.

