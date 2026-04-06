Ове књиге су у ширем избору за Годишњу награду Удружења књижевника

Аутор:

Славиша Ђурковић
06.04.2026 13:42

Отворена књига
Фото: Pexel/Suzy Hazelwood

Жири за Годишњу награду Удружења књижевника за најбољу књигу члана Удружења објављену у 2025. години објавио је шири избор дјела која настављају трку за ово признање.

Како је саопштено, жири у саставу проф. др Сања Мацура, проф. др Сања Савић Милосављевић и др Златко Јурић, од укупно 29 пристиглих књига издвојио је десет наслова који су ушли у шири избор. Наглашено је да редослијед није ранг-листа, већ прати редослијед пристизања на конкурс.

  • Слободан Ристовић, ЗАВИЧАЈНА ВРАНА, УКРС, 2025.
  • Ђорђе Брујић, ГЛИНСКА СРИЈЕДА, СКЗ Црна Гора, 2025.
  • Бранислав Зубовић, НИ ЗА ЈОТУ, Јавна библиотека „Данило Киш" Врбас, 2025.
  • Душан Савић, БЕГЛУК, Градска библиотека „Карло Бијелицки" Сомбор, 2025.
  • Ненад Милкић, ПОГРОМ Књига трећа - ОГАЊ, Милкић издаваштво, Мали Зворник, 2025.
  • Драган Тепавчевић, ПЈЕВАЧ, ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства" Источно Ново Сарајево, 2025.
  • Михајлорловић, ПУТОВАЊЕ ПО КИШИ, АСОглас, Зворник, 2025.
  • Драгана Грујиновић Кајиш, ПОКУШАЈИ КАЧЕЊА МЈЕСЕЦА О ТРСКУ, Нова Атрија, Параћин, 2025.
  • Саша Кнежевић, ОД ПЈЕВАЧА КА ПЈЕСНИКУ И НАТРАГ, аналекти о српском фолклору, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, Бања Лука, 2025.
  • Александра Мариловић, СВЈЕТЛОСТ ИЗ ИДВОРА, Арт принт, Бања Лука, 2025.

Жири ће у наредним данима саопштити које ће књиге ући у ужи избор, а након тога и побједничку књигу.

Прочитајте више

M:tel Привредна комора

Друштво

Најуспјешнија жена у привреди Републике Српске: Признање Јелени Триван за резултате компаније м:тел

18 ч

0
Матадор са биком

Свијет

Несвакидашња несрећа у Шпанији: Легендарног матадора убио бик

18 ч

0
Умрла Марија Крпан

Култура

Умрла Марија Крпан

18 ч

0
заштита на раду, безбједност радника, упозорење, градилиште

Хроника

Власник грађевинске фирме пријављен тужилаштву због погибије радника

18 ч

0

Више из рубрике

Умрла Марија Крпан

Култура

Умрла Марија Крпан

18 ч

0
Познати глумац пронађен мртав у стану

Култура

Познати глумац пронађен мртав у стану

1 седм

0
Преминуо чувени глумац: Познат по улогама у Топ Гану и Повратку у будућност

Култура

Преминуо чувени глумац: Познат по улогама у Топ Гану и Повратку у будућност

1 седм

0
Радоје Чупић

Култура

Радоје Чупић ће бити кремиран: Познато вријеме и мјесто посљедњег испраћаја чувеног глумца

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

38

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

07

33

Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

07

25

Хороскоп за уторак: Дан одлука за Овна и изненађења за Водолију

07

15

Данас славимо Благовијести! Ако урадите ово имаћете јако лошу годину

07

12

Вечерас истиче ултиматум

