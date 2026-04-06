Власник грађевинске фирме пријављен тужилаштву због погибије радника

Огњен Матавуљ
06.04.2026 13:12

Фото: АТВ

Приједорска полиција поднијела је извјештај тужилаштву против власника грађевинске фирме А.Ј. из Приједора јер није поштовао мјере заштите на раду, чиме је угрозио безбједност радника.

Пријава је поднесена након погибије радника Д.Ј. из Приједора, који је 17. фебруара ове године пао са скеле и задобио тешке повреде усљед који је преминуо. Трагедија се догодила на градилишту у насељу Урије.

У ПУ Приједор наводе да је пријава поднесена због сумње да је А.Ј. починио кривична дјела непредузимање мјера заштите на раду, повреда основних права радника и повреда права из социјалног осигурања.

”А.Ј. се на терет ставља да се као власник предузећа из Приједора, приликом извођења радова на изградњи пословно стамбеног објекта, није придржавао прописа о мјерама заштите на раду чиме је директно угрозио безбједност запослених. Због непримјењивања прописаних мјера заштите, у фебруару је дошло до тешког повређивања једног радника што је посљедицу имало смртни исход”, саопштила је ПУ Приједор.

