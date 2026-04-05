Logo
Large banner

Пуцњава у Сарајеву: Ухапшен осумњичени, једна особа тешко повријеђена

05.04.2026 18:53

Коментари:

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

У сарајевском насељу Вратник, у суботу 4. априла, је дошло до пуцњаве у којој је једна особа задобила тешке тјелесне повреде. Због сумње да је употријебио ватрено оружје, ухапшен је Т. Б. (25).

До пуцњаве је дошло у 17:45 сати, а Сарајлију су припадници Полицијске управе Стари Град ухапсили око један сат након поноћи.

Повреде је задобила особа иницијала Б. А. из Сарајева.

Из МУП-а Кантона Сарајево саопћено је да се ухапшени мушкарац терети за кривична д‌јела "изазивање опште опасности" и "тешка тјелесна повреда".

О овом догађају је обавијештен дежурни кантонални тужилац у Сарајеву, а увиђај су извршили припадници МУП-а Кантона Сарајево.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

Пуцњава

хапшење

тешке повреде

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

46

Шобот за АТВ: Ово повећање представља први корак у повећању плата и статуса здравствених радника

08

43

Трамп: Очекујем договор са Ираном у наредним данима, не и недјељама

08

37

Вујичић: ЦИК дјелује на граници закона и нарушава интегритет избора

08

34

Аутобус ударио бициклисту у Бањалуци

08

27

Дојаве о бомбама у двије бањалучке школе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner