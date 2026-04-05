Пуцњава у Сарајеву: Ухапшен осумњичени, једна особа тешко повријеђена

У сарајевском насељу Вратник, у суботу 4. априла, је дошло до пуцњаве у којој је једна особа задобила тешке тјелесне повреде. Због сумње да је употријебио ватрено оружје, ухапшен је Т. Б. (25).
До пуцњаве је дошло у 17:45 сати, а Сарајлију су припадници Полицијске управе Стари Град ухапсили око један сат након поноћи.
Повреде је задобила особа иницијала Б. А. из Сарајева.
Из МУП-а Кантона Сарајево саопћено је да се ухапшени мушкарац терети за кривична дјела "изазивање опште опасности" и "тешка тјелесна повреда".
О овом догађају је обавијештен дежурни кантонални тужилац у Сарајеву, а увиђај су извршили припадници МУП-а Кантона Сарајево.
