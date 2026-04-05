Дмитријев: Њемачка постаје небитна за свјетску економију

05.04.2026 18:18

Кирил Дмитријев
Фото: Youtube/ FRANCE 24 English

Кирил Дмитријев, специјални представник предсједника Русије за инвестиције и економску сарадњу са иностранством и директор Руског фонда за директне инвестиције, прокоментарисао је на Иксу вијест да се очекује да ће "удио Њемачке у глобалном БДП-у пасти на 4 одсто до 2030. године", што је, како се истиче најнижи ниво у последњих пола вијека".

"Њемачка постаје небитна за свјетску економију. Ако играш глупе игре – добијаш глупе награде", истакао је руски званичник.

Он је раније коментарисао да је "Европа пуцала сама себи у ногу одустајањем од руске енергије"

"ЕУ са закашњењем од 15 година упозорава да није спремна за 'дуготрајни енергетски шок'. Није успјела да диверзификује енергетске токове, водећи се русофобичном, 'зеленом' и 'воук' идеологијом", написао је такође раније Дмитријев.

Кирил Дмитријев

Њемачка

