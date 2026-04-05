Лудило на њемачким пумпама: Дизел 6 КМ!

У јеку хаоса на Блиском истоку и раста цена нафте, једна европска држава је изгледа оборила рекорд у цијени горива! У Њемачкој је цијена дизела у једном тренутку премашила 3 евра!
Цијене горива у Њемачкој расту свакодневно, упркос правилу "12 сати" које је требало да донесе олакшање, у пракси се показало супротно. Чак и на Ускрс су потрошачи морали дубље да посегну у новчаник, пише Билд.
Њихов читалац је јавио да је на појединим пумпама цијена горива премашила 3 евра.
Наука и технологија
Нема дизела? Рјешење би могао бити водоник - нова нада за пољопривредне стројеве
"Док цијела Њемачка расправља о рекордним цијенама од 2,30 до 2,50 евра, апсолутно лудило већ влада на пумпама у региону Рајна-Мајна. Данас (5. априла 2026. године) документовао сам цијене у области Франкфурта/Ешборна које су једноставно запањујуће. На бензинској пумпи у Ешборну, магични праг бола није само достигнут, већ је и далеко премашен: Дизел: 3,16 евра по литру, Супер 3,03 евра по литру", наводи читалац Билда.
БИЛД је провјерио информације и позвао бензинску пумпу. Благајник тамо је потврдио цене, које су од тада прилагођене и спуштене (бензинским пумпама је дозвољено да то раде неколико пута дневно према новим прописима – али могу само једном подићи цијене). Тренутно су 2,78 евра за један литар дизела и 2,63 евра за литар Супера (Е5).
Послије поднева, просјечна цијена Супер бензина попела се на 2,30 евра по литру широм Њемачке, Супер Е10 је порастао на 2,24 евра, а дизел на 2,49 евра – што је рекордна цена, како пише Билд! Међутим, у поређењу са суботом, цијене су порасле за "само" око 0,5 центи, преноси Телеграф.
Наука и технологија
Како су лигње преживјеле највеће изумирање на Земљи и преузеле океане?
Али гледајући цијене прошле недеље, повећање је огромно: Супер бензин је поскупио за 18 центи (са 2,12 евра), Е10 за 23 цента (са 2,01 евра), а дизел за 22 цента (са 2,27 евра).
Упркос новој регулативи, која од 1. априла предвиђа да бензинске станице могу подићи цијене само једном дневно у подне, није било примјетног олакшања. У ствари, цијене су знатно веће од увођења ове регулативе.
Како наводи Билд, упадљиво је да се цијене поново драстично мијењају у врло кратком року: непосредно прије 12 часова, цена супер бензина била је 2,23 евра, Е10 2,17 евра, а дизела 2,42 евра. То представља краткорочни раст од око 7 центи.
Тактика "точења у право вријеме" точења све мање доноси уштеде, јер је ниво цијена генерално висок.
Разлог томе је прије свега су напетости на тржишту нафте, а смиривање се не назире. Како наводи Билд, у Њемачкој ко жели да уштеди, мора пажљиво да упоређује цијене, јер се и мале разлике у цијенама између пумпи брзо осјете.
