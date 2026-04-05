Сијарто о покушају диверзије на гасовод у Србији: Напад на суверенитет Мађарске

АТВ
05.04.2026 16:15

Петер Сијарто
Фото: Таnjug/AP Photo/Virginia Mayo

Покушај диверзије на српском дијелу гасовода "Турски ток" Мађарска сматра нападом на свој суверенитет, јер већину горива из Русије добија преко ове руте, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

Сијарто је то изјавио коментаришући извјештаје о откривеним експлозивима у Србији у близини гасовода између двије земље.

Сијарто није директно оптужио Украјину за организовање ове диверзије, али је подсјетио да су Украјинци у посљедњих неколико недјеља успоставили нафтну блокаду против Мађарске, прекинувши транзит преко нафтовода "Дружба", а затим су "покушали да наметну потпуну енергетску блокаду нападом на објекте гасовода 'Турски ток' на руској територији десетинама дронова".

Огласило се Тужилаштво: Код гасовода пронађено око четири килограма пластичног експлозива

"И данас се догодио још један инцидент. Наше српске колеге пронашле су експлозив у близини гасовода 'Турски ток', довољан да га дигне у ваздух", рекао је Сијарто за мађарску телевизију.

"Најоштрије осуђујемо овај нови напад на наш суверенитет, јер се напад на безбједност нашег снабдијевања енергијом не може сматрати ничим другим осим нападом на наш суверенитет", нагласио је он.

Додик: Подржавам напоре Вучића и Орбана да заштите енергетску инфраструктуру

Он је напоменуо да је угрожена безбједност гасовода који "гарантује поуздано снабдијевање Мађарске природним гасом". Током 2025. године из Русије је преко "Турског тока" и његових огранака у Бугарској и Србији Мађарској испоручено више од седам милијарди кубних метара гаса.

Раније је предсједник Србије Александар Вучић саопштио да је спречена диверзија на гасну инфраструктуру кључну за снабдијевање енергијом земље и региона. Код села Велебит, неколико стотина метара од гасовода пронађени су експлозив и детонатори. Мађарска добија главне количине гаса из Русије преко гасовода "Турски ток" и његових огранака у Бугарској и Србији.

