Огласило се Тужилаштво: Код гасовода пронађено око четири килограма пластичног експлозива

Два ранца са око четири килограма пластичног експлозива и материјал за израду експлозивне направе пронађени су у рејону села Велебит, Зимоњић и Трешњевац код Кањиже, у непосредној близини гасовода са Мађарском, речено је из Вишег јавног тужилаштва у Суботици.
Након увиђаја обављеног на дијелу пута између Горњег Брега и Војводе Зимоњића дежурни тужилац је за ТВ "Пинк" рекла да је случај квалификован као кривично дјело недозвољена производња, држање и промет оружја и експлозивних материја у стицају са кривичним дјелом диверзије.
"Пронашли смо два ранца у којима се налазило око четири килограма материје, за коју се претпоставља да се ради о пластичном експлозиву. Предузећемо све неопходне радње да буде пронађен починилац кривичног дела", поручили су из Тужилаштва.
Припадници Војске који су учествовали у увиђају и обезбјеђивању мјеста на којем је експлозив откривен рекли су да су експлозивна средства пронађена код два гасна постројења.
Они су додали да се претрес терена наставља како би се успјешно завршила акција у којој су учествовали припадници Управе криминалистичке полиције, Војне полиције, Безбједносно-информативне агенције и Војнобезбједносне агенције.
На терену је више од 140 припадника Министарства унутрашњих послова /МУП/ и Војске Србије, укључујући 72. бригаду за специјалне операције.
У троуглу између села Велебит, Трешњевац и Војвода Зимоњић и даље су распоређена возила МУП-а и Војске, као и санитетска возила.
Предсједник Србије Александар Вучић обавијестио је премијера Мађарске Виктора Орбана о експлозиву пронађеном у близини гасовода који повезује двије земље, након чега је Орбан сазвао хитну сједницу Савјета за националну безбједност.
Свијет
19 ч0
Свијет
21 ч0
Србија
1 д0
Србија
1 д0
Србија
20 ч0
Србија
23 ч0
Србија
1 д0
Србија
1 д0
