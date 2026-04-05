Путнички воз исклизнуо из шина у Србији

Воз на релацији Суботица-Београд дјелимично је исклизнуо из шина. Нема повријеђених лица, а путници су напустили воз након инцидента.
"Србијавоз" је у 09.48 часова на свом сајту обавестио кориснике услуга да је од 09.27 часова, усљед исклизнућа воза на дијелу суботичке пруге Ловћенац-Мали Иђош, дошло до привременог прекида саобраћаја возова.
"Србијавоз” а.д. обавјештава кориснике услуга да је дана 05.04.2026. године од 09:27 часова дошло је до привременог прекида саобраћаја возова у станици Ловћенац, Мали Иђош.
Воз који је из Суботице за Београд центар пошао у 09:00 часова, отказује се на дијелу релације Ловћенац-Мали Идјош-Београд центар. Путници поменутог воза ће у станици Ловћенац-Мали Иђош прећи у воз који је из станице Суботица пошао у 10:00 часова и наставити путовање до станице Београд центар", наводе из овог предузећа.
