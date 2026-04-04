Османи више није предсједник тзв. Косово

04.04.2026 18:22

Вјоса Османи предала је данас дужност предсједници парламента Аљбуљени Хаџију која ће обављати функцију вршиоца дужности председника привремених приштинских институција до избора новог.

Османи је у згради предсједништва предала Хаџију Устав тзв. Косова.

То неће бити лак задатак. И ја сам покушала и једно и друго у 2021. години, и као предсједница Скупштине и као вршилац дужности предсједника. Бити шеф државе и водити спољну политику земље и њену војску је велика обавеза. Желим вам пуно успеха и здравља у наредном периоду - казала је Османи.

Будући да Скупштина тзв. Косова није изабрала новог предсједника прије истека мандата Османи, ту функцију са позиције вршиоца дужности преузима Хаџију, која ће обављати скоро све послове које иначе обавља предсједник привремених приштинских институција.

Функција вршиоца дужности предсједника не може трајати дуже од шест мјесеци.

Посланици, у складу са одлуком приштинског Уставног суда од 25. марта, имају рок до 28. априла да изаберу новог предсједника тзв. Косова. Уколико то не учине, Скупштина тзв. Косова биће аутоматски распуштена, а нови избори расписани у року од 45 дана.

(косово онлајн)

