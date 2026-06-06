Сутра без струје око 2.500 потрошача

Аутор:АТВ
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Струје сутра у Милићима неће имати 2.500 потрошача због годишњег ремонта, саопштено је из "Електро-Бијељине".
Најављено је да ће плански ремонт трафостанице "Милићи" и припадајућих далековода трајати од 8.30 до 17.00 часова.
Без електричне енергије ће бити потрошачи у градском подручју Милића и неколико насеља у руралном дијелу општине.
Из "Електро-Бијељине" су навели да се ремонтом трафостанице "Милићи" настављају активности на најзначајнијим електроенергетским објектима у регији Бирач, што је од великог значаја за кориснике и поузданост система дистрибуције електричне енергије.
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