Подрхтавање тла у Српској: Регистрован земљотрес код Приједора

Аутор:АТВ
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Земљотрес магнитуде 2,9 по Рихтеру регистрован је рано јутрос код Приједора, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Земљотрес је евидентиран у 5.01 часова, 37 километара сјеверно од Приједора.
Потрес је био на дубини од 10 километара.
Према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, земљотрес се осјетио и у Хрватској, 74 километра од Загреба, преноси Срна.
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