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Подрхтавање тла у Српској: Регистрован земљотрес код Приједора

Аутор:

АТВ
06.06.2026 09:23

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Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде 2,9 по Рихтеру регистрован је рано јутрос код Приједора, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Земљотрес је евидентиран у 5.01 часова, 37 километара сјеверно од Приједора.

Потрес је био на дубини од 10 километара.

Према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, земљотрес се осјетио и у Хрватској, 74 километра од Загреба, преноси Срна.

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Тагови :

Приједор

Земљотрес

потрес

земљотрес Приједор

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