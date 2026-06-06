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Ацо Ђукановић напустио Црну Гору

Аутор:

АТВ
06.06.2026 09:15

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Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Управа полиције Црне Горе саопштила је да је бизнисмен Ацо Ђукановић добио дозволу Основног суда у Никшићу за привремени одлазак у другу државу, након што се у медијима појавила информација да је брат бившег предсједника и премијера Црне Горе Мила Ђукановића напустио државу.

Саопштено је да је Ацу Ђукановићу дозволу за привремени одлазак у иностранство одобрио судија Основног суда у Никшићу, о чему је јавност обавијештена зато што је "ријеч о лицу и предмету који су били предмет значајне пажње јавности".

Бизнисмену Ацу Ђукановићу, Основно државно тужилаштво у Никшићу је 2. марта одредило притвор због основане сумње да је извршио кривично дјело недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја.

Раније је из Управе полиције саопштено да је приликом претреса породичне куће у Растоцима полиција пронашла ловачки карабин "маусер" са оптичким нишаном, у илегалном посједу; пушку марке "брно" са оптичким нишаном марке "буснел", у илегалном посједу; пушку сачмарицу непознате марке, у илегалном посједу; пиштољ непознате марке, у илегалном посједу; ловачки карабин "м-48", у илегалном посједу; пиштољ "ЦЗ 99" са оквиром у којем се налазило пет комада муниције и оружним листом на име покојног члана породице; више од 400 комада муниције различите марке и калибра; три празна оквира; пет заштитних балистичких панцира; двоглед марке "зеис с".

Основни суд у Никшићу је 20. маја Ацу Ђукановићу укинуо мјеру забране напуштања, док му је продужена мјера привременог одузимања пасоша.

Истим рјешењем одређена му је и мера обавезног јављања полицији, према којој Ђукановић на недељном нивоу мора да се јавља Одјељењу безбједности у Подгорици.

Оптужница против Аца Ђукановића враћена је раније на допуну, а рјешењем суда од 29. априла тужилаштву је наложено да спроведе додатне доказне радње како би се истрага употпунила.

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Тагови :

Ацо Ђукановић

Црна Гора

Мило Ђукановић

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