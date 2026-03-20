Суд прихватио јемство за пуштање на слободу Аца Ђукановића

20.03.2026
Суд је прихватио приједлог одбране за пуштање на слободу Аца Ђукановића уз јемство од пет милиона евра, рекао је један од бранилаца Ђукановића.
Како преноси РТЦГ, одређене су му мјере надзора.
Ђукановићев бранилац је рекао да је износ кауције непримјерено висок у односу на врсту и тежину кривичног дјела, као и праксу за таква кривична дјела.
"Изречене су мјере надзора, укључујући забрану напуштања пребивалишта и одузимање докумената, које су такође непримјерене с обзиром на износ кауције која је дата", нагласио је бранилац.
До правоснажности одлуке о кауцији, Ђукановић остаје у притвору.
Подсјетимо, Ацо Ђукановић је ухапшен након претреса његове породичне куће у насељу Растоци у Никшићу 28. фебруара, након чега му је одређен притвор због опасности од бјекства.
Иначе, тужилаштво је раније ове недјеље одбило да прихвати јемство, наводећи да понуђена кауција од преко пет милиона евра није довољна да се Ђукановић пусти из притвора.
