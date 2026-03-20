Почело рушење зграде Вјесника у Загребу

АТВ

20.03.2026

14:19

Вјесник Загреб
Фото: Tanjug/AP/LANA SLIVAR DOMINIĆ

Почело се са рушењем чувеног Вјесника у Загребу, који је тешко страдао у пожару прије неколико мјесеци. Јутарњи јавља да се почело са рушењем западног анекса Вјесниковог солитера у Савској улици.

Рушење околних анекса и чишћење небодера до 16. спрата уједно су и једине радње које извођач радова из Винковаца, ЕУРЦО, тренутно може да изводи, будући да је прошле седмице на задњем спрату зграде потврђен азбест, који се прво треба правилно одложити како би се радови у потпуности наставили.

Када ће започети уклањање азбеста још се не зна, као ни колико ће његово уклањање коштати. Међутим, према уговору за то је задужен извођач радова, и то према ставци која је у уговор додана. Док, како преноси Јутарњи, министар Бранко Бачић тврди да у тренутку састављања уговора нису знали да азбест постоји у згради, статичари су за Јутарњи потврдили да је већ неколико дана након пожара Министарство упозорено на сумњу да на 16. спрату постоји азбест.

Према незваничним информацијама Јутарњег и ватрогасци који су гасили пожар озбиљно су сумњали на азбест.

"Надамо се да та чињеница, да је пронађен азбест, максимално може двије до три недјеље помјерити отварање саме Славонске. Тако да негдје око Ускрса, прије или иза Ускрса, могли бисмо да пустимо Славонску, а дотад ће се уклањати све што се може уклонити, а да није конструкцијски дио самог објекта", рекао је надлежни министар раније ове седмице.

Упркос азбесту, градилиште комплекса Вјесника и даље је врло активно. Радници до 15. спрата чисте зграду, градилиште је пуно машина за уклањање анекса и небодера, а завршен је и пројекат заштите подвожњака Славонске авеније, сјеверне стране небодера, од могућег пада дијелова зграде.

У сврху заштите уз сам руб подвожњака ове недјеље су постављени редови контејнера висине 10 метара, а до краја недјеље на сјеверну страну Вјесника ће бити постављена поставити гумена "плахта" која ће послужити као заштита када започне стварно рушење зграде.

Рушење западног анекса дио је и иницијалног плана радова; он се, наиме, треба срушити први како би се солитер могао сигурно уклонити.

