Уведене важне олакшице за пацијенте у Дому здравља Бањалука

Стеван Лулић

20.03.2026

13:50

Дом здравља Бањалука увео је, у сарадњи са Универзитетским клиничким центром (УКЦ), веома важну олакшицу за пацијенте.

Наиме, ове двије здравствене установе потписаће уговор о сарадњи, којим ће се пацијентима омогућити да анализе крви које се раде у УКЦ- Српске обаве у просторијама Централне лабораторије Дома здравља (Поликлиника).

Чувени хирург тврди: Када би људи ово знали, избјегли би срчани удар

Из Дома здравља наглашавају да на овај начин пацијент нема потребе да иде на двије локације и да два пута пролази процедуру узорковања крви.

То ће значајно скратити процес дијагностике и подиже квалитет здравствене заштите.

Да ли уопште требамо помјерати сат: Појавила се нова мапа зона

Ово је активност која се проводи у свим домовима здравља у Републици Српској, закључују из Дома здравља Бањалука.

Више из рубрике

Крпљење рупа на транзиту у Бањалуци, створиле се велике гужве

Бања Лука

Колапс је почео: Крпљење рупа направило гужве у Бањалуци

1 д

0
Привремена обустава гријања у дијелу Бањалуке

Бања Лука

Привремена обустава гријања у дијелу Бањалуке

1 д

1
Познато када се отвара мост у Чесми

Бања Лука

Познато када се отвара мост у Чесми

1 д

0
Ове бањалучке улице и насеље остају без струје

Бања Лука

Ове бањалучке улице и насеље остају без струје

1 д

0
Откривена изненађујућа веза између мачака и људи обољелих од рака

14

40

Суд прихватио јемство за пуштање на слободу Аца Ђукановића

14

36

Ангелина Топић освојила сребро на Свјетском првенству

14

29

Знате ли зашто први дан прољећа више није 21. март

14

29

Лукашенко: Трамп нам је предложио велики споразум

