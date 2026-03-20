Уведене важне олакшице за пацијенте у Дому здравља Бањалука

Аутор:Стеван Лулић
20.03.2026
13:50
Коментари:0
Дом здравља Бањалука увео је, у сарадњи са Универзитетским клиничким центром (УКЦ), веома важну олакшицу за пацијенте.
Наиме, ове двије здравствене установе потписаће уговор о сарадњи, којим ће се пацијентима омогућити да анализе крви које се раде у УКЦ- Српске обаве у просторијама Централне лабораторије Дома здравља (Поликлиника).
Из Дома здравља наглашавају да на овај начин пацијент нема потребе да иде на двије локације и да два пута пролази процедуру узорковања крви.
То ће значајно скратити процес дијагностике и подиже квалитет здравствене заштите.
Ово је активност која се проводи у свим домовима здравља у Републици Српској, закључују из Дома здравља Бањалука.
