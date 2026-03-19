Ове бањалучке улице и насеље остају без струје

Аутор:АТВ
19.03.2026
07:10
Због планираних радова на електромрежи, већи број потрошача у Бањалуци данас ће остати без напајања електричном енергијом, потврђено је из предузећа „Електрокрајина“.
Према најавама, најдуже искључење очекује мјештане неколико великих улица. У периоду од 09.00 до 14.00 часова струје неће бити у дијеловима улица: Љевчанска, Карађорђева, Опленачка, Трла, Боланог Дојчина, Жарка Згоњанина.
Такође, у истом термину без напона ће остати и дио насеља Рекавице.
Нешто краћи застој планиран је за мјештане који живе у близини транзита и Парка Младен Стојановић. Тако ће дијелови улица Краља Петра II и Триве Амелице бити без електричне енергије у периоду од 09.00 до 12.00 часова.
