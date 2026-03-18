"Траже мјере које директно помажу грађанима": Договорено да се договоре

АТВ
18.03.2026
"На договореном састанку договорено је да ће се договарати"
На најављеном састанку предсједника скупштине града Бањалука Љубе Нинковића и предсједника Управног одбора Удружења за заштиту потрошача "Реакција" Драгана Јошића о иницијативи овог удружења за доношење хитних мјера подршке грађанима у условима раста цијена, договорено је да ће се договарати.
У наредним данима планирани су састанци на којима ће бити размотрене реалне и изводљиве мјере. Предсједник скупштине града каже и да би то требало да се деси, али кад се градоначелник врати са турнеје по Енглеској у вријеме када у Бањалуци имамо озбиљнију ситуацију.
Из удружења потрошача захтијевају мјере које се односе на ублажавање раста трошкова комуналних услуга, попут одгађања повећања цијене воде. Очекују и састанак са градоначелником који је на турнеји по Европи, а којем су прије неколико дана изнијели одређене захтјеве.
"С обзиром на цијену горива и све је евидентније повећање цијена основних животних намирница, прије свега желим да апелујем на све одборнике у Скупштини града да ову одлуку о повећању цијена услуга суспендују, односно да не расправљају о њој, прво то да не расправљају о њој сљедећа три мјесеца ,а онда да видимо на који начин можемо да вршимо субвенционирање ова два предузећа и ових услуга", каже Драган Јошић, предсједник Управног одбора Удружења за заштиту потрошача „Реакција“.
Приоритет су мјере које директно помажу грађанима, попут смањења стопе пореза на непокретности али не на штету буџета града, порука је предсједника Скупштине града. О њима ће се разговарати наредних дана. Све мјере ће бити упућене као приједлог градоначелнику. Оцјењује да поједини пројекти не би требало да имају приоритет, попут "Дино" парка или јавне расвјете.
"Договорили већ за сутра низ озбиљних састанака са предсједницима прије свега градских одбора наше коалиција, затим за свим одборницима наше коалиције, са нашим клубом и нашим ресорним тимовима, који треба да размотре све ове идеје, односно могућности и да на бази оног реалног и очекиваног предложимо шта су ствари које су могуће и да градоначелника онда замолимо да се врати у Бањалуку и да, ако има воље, да рјешава заједно са нама све ове проблеме и да се посвети овом свему", каже Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.
Из Удружење „Реакција“ су, раније Градској управи предложили шест мјера које би, како наводе, могле ублажити притисак раста цијена на грађане - увођење бесплатног јавног превоза на три мјесеца, смањење пореза на непокретности, повећање субвенција за вртиће, као и додатна средства за јавне кухиње и субвенционисање појединих комуналних услуга. Из овог удружења очекују да се о предложеним рјешењима изјасне и градска администрација и одборници у Скупштини града.
