Град неће олакшавати живот грађанима - Савић Бањац: Бањалука је учинила довољно

18.03.2026
Градски менаџер Бањалуке Мирна Савић Бањац оштро је реаговала на иницијативу Удружења "Реакција" и поручила да је Бањалука највише урадила на томе да побољша стандарде и животе грађана.
Недавно је градоначелник Бањалуке махао папирима и корпама испред зграде Владе предлажући рјешења да се у овим тешким временима олакша живот грађана. Удружење за заштиту потрошача "Реакција" из Бањалуке, вјерујући у добронамјерност Станивуковића, градским властима упутило је иницијативу за доношење конкретних мјера подршке да би се ублажиле економске посљедице кризе.
Илустрована обмана: У корпи вриједност 35 КМ
То је укључивало бесплатан јавни градски превоз за све на три мјесеца, смањење стопе пореза на непокретност за 50 одсто до краја године, повећање издвајања за суфинансирање боравка дјеце у јавним и приватним вртићима за додатних 20 одсто, субвенције за цијену воде за 20 одсто у наредна три мјесеца. Осим тога, позвали су Град и да одустану од већ усвојеног повећања цијена воде, као и да се не прихвате захтјеви да поскупљење које су упутила предузећа "Чистоћа" и "Еко топлане".
На то им је одговорила градски менаџер Мирна Савић Бањац. По њеном, град је учинио довољно. За све додатно, нека се обрате Влади Републике Српске.
"Реакција" реаговала на Мирну Савић Бањац: Разочарани смо
"Ми смо то већ урадили. Подсјећам вас да смо ми прво детектовали који су то пензионери са најнижим пензијама, након чега су они добили карте за бесплатан јавни превоз. Након тога, обезбиједили смо бесплатне карте за јавни превоз за све пензионере са подручја града Бањалуке. Дакле, то је само једна од мјера која директно помаже грађанима. Даље, омогућили смо и бесплатне грађевинске дозволе, као и бесплатну легализацију, увели смо бесплатне уџбенике, субвенције за приватне вртиће и још много тога. Могу само да кажем да је то Удружење препознало да је Бањалука та која је преузела комплетну улогу републичке власти и изашла као пионир са одређеним мјерама које су одређене локалне заједнице већ преписале, тако да их упућујемо да добро размотре како и шта смо урадили", каже Савић Бањац.
"Стигао сам": "Кад немаш своју идеју, копирај од другог"
Поручила је како Град са свим тим мјерама наставља и у будућности, а све због суграђана.
"Било би добро да се представници овог Удружења обрате Влади Републике Српске, као и надлежним министарствима, али и локалним заједницама гдје све ово још увијек није урађено, да виде на који начин ће то Влада да помогне, шта ће бити урађено у наредном периоду и које су њихове мјере и њихови кораци", додала је она.
Поручила је и то да је Град спреман да свима њима пружи савјет, подијели искуства и помогне у сваком моменту.
"Ми смо ту на располагању свима, али свакако савјетујем Удружење да провјере и шта је са акцизама, робним резервама и слично. Што се нас тиче, само да поручим да ће Град и даље наставити да реализује позитивне политике које су се већ показале као велика олакшица нашим грађанима, а које јасно потврђују да смо на правом путу", закључила је градски менаџер.
Удружење за заштиту потрошача „Реакција“ огласило се поводом изјаве градске менаџерке Мирне Савић Бањац, која је објављена на званичном сајту Града, поручивши да су разочарани тоном и садржајем њеног обраћања.
Из Удружења „Реакција“ истичу да је, умјесто отварања простора за дијалог и заједничко дјеловање у интересу грађана, јавности упућена порука која, како наводе, не доприноси рјешавању свакодневних проблема са којима се грађани суочавају.
Посебно наглашавају да представници Удружења нису добили позив на разговор из кабинета градоначелника, нити је, како тврде, исказана спремност да се заједнички размотре конкретне мјере помоћи.
"У нашем раду фокус није на надметању ко је шта урадио, већ искључиво на проналаску рјешења која ће олакшати живот грађанима. Сматрамо да би управо то требало да буде заједнички интерес свих нивоа власти и организација које дјелују у јавном простору", поручили су из Удружења „Реакција“.
Додају да, упркос свему, остају отворени за сарадњу, те изражавају очекивање да ће из Градске управе, као и од градоначелника, услиједити позив за састанак.
"Како бисмо у што краћем року усагласили и предложили конкретне мјере које могу донијети стварне користи грађанима", наводе из овог удружења.
На крају су поручили да је вријеме за дијалог и конкретне потезе.
Подсјећамо, Савић Бањац је у својој изјави навела да је Град претходних година већ предузео низ мјера помоћи грађанима, попут бесплатног јавног превоза за пензионере, бесплатних грађевинских дозвола, легализације, уџбеника и субвенција за вртиће, те поручила да би Удружење требало да се обрати и другим нивоима власти, укључујући Владу Републике Српске, када је ријеч о додатним мјерама.
Удружење за заштиту потрошача "Реакција" из Бањалуке је градским властима упутило иницијативу за доношење хитних мјера подршке грађанима како би се ублажиле економске посљедице глобалне кризе изазване сукобима на Блиском истоку.
Из овог удружења су 14. марта објавили да су иницијативу предали на протокол Градске управе, те је упутили градоначелнику Бањалуке Драшку Станивуковићу и предсједнику Скупштине града Љуби Нинковићу.
Навели су да је циљ иницијативе да се правовремено реагује и грађанима помогне да што лакше преброде удар на кућне буџете, посебно у ситуацији када раст цијена нафте и нафтних деривата готово увијек доводи и до ланчаног поскупљења бројних роба и услуга.
"Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић и сам је протеклих дана упозоравао на могуће негативне економске посљедице које би актуелна глобална криза могла донијети у наредном периоду, због чега сматрамо да је важно да се већ сада размотре конкретне мјере подршке грађанима", истичу из Удружења "Реакција".
Овим приједлогом Градској управи и Скупштини града предложен је сет мјера које би биле на снази најмање три мјесеца, а које се односе на сегменте који су у надлежности локалне заједнице.
Међу кључним приједлозима налази се увођење бесплатног јавног градског превоза за све категорије становника Бањалуке у наредна три мјесеца, уз обезбјеђивање средстава из Буџета града за покривање трошкова превозника, чиме би се грађанима директно помогло у смањењу трошкова насталих због раста цијена горива.
Удружење предлаже и смањење стопе пореза на непокретности за 50 одсто до краја ове године, како би се домаћинствима олакшао финансијски притисак у условима раста цијена и опште економске неизвјесности.
Једна од предложених мјера је и повећање издвајања за суфинансирање боравка дјеце у јавним и приватним вртићима за додатних 20 одсто до краја године, како би родитељи добили конкретну финансијску подршку.
Удружење "Реакција" предлаже и да Град Бањалука субвенционише цијену воде за додатних 20 одсто у наредна три мјесеца и да одустане од већ усвојеног повећања цијене воде, као и да се не прихвате захтјеви за поскупљење које су упутила предузећа "Чистоћа" и "Еко топлане", а који се односе на одвоз отпада и централно гријање.
Умјесто нових поскупљења, из овог удружења предлажу да Град пронађе алтернативне моделе подршке комуналним предузећима како би се избјегло додатно финансијско оптерећење грађана у овом осјетљивом периоду.
Посебно је предложено и обезбјеђивање додатних буџетских средстава за јавне кухиње у Бањалуци како би се осигурала адекватнија помоћ најугроженијим категоријама становништва.
Из Удружења "Реакција" поручују да је у вријеме глобалних економских потреса посебно важно показати солидарност и одговорност према грађанима, нарочито према онима који и у редовним околностима тешко обезбјеђују основне животне потребе.
Истичу да очекују да ће иницијатива бити размотрена у што краћем року, те да ће градоначелник упутити приједлог конкретних мјера према Скупштини града како би оне биле разматране и евентуално усвојене.
