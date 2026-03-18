Нинковић: Бањалука у проблемима док је Станивуковић на некој својој турнеји

Аутор:

АТВ

18.03.2026

14:05

Љубо Нинковић
Фото: АТВ

Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић истакао је да је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић ових дана је у Енглеској на некој својој турнеји када би требало да се помогне грађанима Бањалуке.

"Мислим да пројекти попут јавне расвјете и Дино парка које градоначелник гура нису приоритет у оваквим ситуацијама када треба да помогнемо грађанима", рекао је Нинковић.

Нинковић је истакао да је потребно размотрити конкретне приједлоге који би могли ублажити економски притисак на домаћинства, укључујући иницијативе које су посљедњих дана упућене градској власти.

Како истиче, у наредним данима планирани су састанци на којима ће бити размотрено које од предложених мјера су реалне и изводљиве, како би се о њима разговарало са градском администрацијом.

"Пред нама су тешка времена и морамо наћи рјешења која су реална и одржива, како бисмо помогли грађанима", поручио је Нинковић.

Подсјетимо, Драшко Станивуковић се налази у вишедневној посјети европским градовима, а према најавама из Градске управе боравиће у Бирмингему, Будимпешти, Манчестеру и Бриселу.

