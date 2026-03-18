Алекса Аврамовић описао драму током напада на Дубаи

Миљеник љубитеља кошарке и репрезентативац Србије Алекса Аврамовић рекао је да му је било јако тешко што је био одвојен од породице док је Дубаи био под ваздушном опасношћу.
Велики број људи био је неспреман за изненадни напад Ирана на околне земље Блиског истока.
Сцена
Саслушан бивши менаџер Здравка Чолића због напада на пјевачеву кућу
Истог тренутка аеродроми су били затворени, летови отказани, а странци заробљени у ратом захваћеним државама.
Међу њима је било и мноштво српских спортиста, а један од њих који је проживио драму био је и Алекса Аврамовић, миљеник љубитеља кошарке и репрезентативац Србије.
Додуше, Чачанин није био у Уједињеним Арапским Емиратима када је на снази била ваздушна опасност, али је био у вјероватно још горој ситуацији - био је одвојен од породице која је била заробљена у Дубаију.
Шта се све дешавало и у каквој ситуацији се нашао, Аврамовић је открио у својеврсној исповијести за портал "Спортињо".
Наука и технологија
Ове апликације које су "ждерачи" батерије
"С моје тачке гледишта, мени је било тешко јер ми је породица била тамо. Жена, дијете и ташта су ми били у Дубаију, а ја сам био са репрезентацијом. Немогуће је било да било шта урадим лично. Срећом, ми имамо сјајног власника клуба који је фантастичан. Не само да је притекао у помоћ нама и нашим породицама, већ је он заштитио и све друге кошаркаше", почео је причу Алекса.
Ипак, посебне ријечи хвале је имао за директора клуба у коме наступа.
Сцена
Жестоким односом пред камерама пробудили све укућане Елите
"И да похвалим Дејана Камењашевића који је радио даноноћно. Шта да причам када је он у посљедњем моменту за један лет скинуо себе са списка да би убацио неког мог. То нисам никад доживио. Тако да је он путовао сутрадан", поручио је Аврамовић, па у истом даху наставио:
"Кошарка остаје у другом плану када видиш да такви људи постоје. То сам и рекао Дејану. То више нема везе са кошарком, то што је он урадио је једна фантастична ствар. Ми смо успјели да се консолидујемо. Богу хвала, живи и здрави смо стигли у Љубљану и послије тога смо се стационирали у Сарајеву и ту смо до даљњег. Наставили смо да играмо кошарку и надам се да ћемо ухватити залет за плеј-ин и плеј-оф Евролиге".
Сцена
Имала односе пред камерама, па осванула на сајту за одрасле: "Надам се да ћу сину моћи да се оправдам"
Испричао је Аврамовић и како су изгледали разговори са супругом док се драма одвијала.
"Некад у вијестима стављају помпезне наслове. Истина је да је моја породица обавијештена да нађе склониште, то јест у Дубаију су гараже у зградама направљене да буду заштита. Међутим, није било лако. Читам катастрофичне вијести, а са лица мјеста ми супруга прича да је све нормално. Упркос томе, тензија се осјећала, нећемо да се лажемо. Понављам, Дејан Камењашевић и власник Абдула ал Набуда су одрадили посао... Скидам капу. Ја сам велики љубитељ животиња, ту су и куце и маце биле. Сви су били смјештени по авионима. Фантастична ствар. То ћу памтити довијека", нагласио је Аврамовић.
Искористио је прилику да објасни како је изгледао напад на Дубаи.
Свијет
Он је могућа замјена за убијеног Лариџанија - још је окрутнији
"Дубаи је изузетно заштићен град. Имају противваздушну одбрану на врхунском нивоу. То је све изненадило. Нема шта да се лажемо, на том Блиском истоку се ратови воде годинама и ту нон-стоп има неких тензија и варница. Овога пута је Дубаи погођен, мада прије свега Абу Даби", рекао је Аврамовић.
Ипак, није да се није пуцало. Штавише...
"Све што се код нас десило је то што је било погођено неколико циљаних зграда и било је тих остатака ракета које су падале на земљу. Неки дронови су погодили хотел близу стана у коме живим. Те вишеспратнице су стварно угрожене", закључио је Аврамовић.
