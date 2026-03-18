Саслушан бивши менаџер Здравка Чолића због напада на пјевачеву кућу

АТВ

АТВ

18.03.2026

13:52

Фото: TANJUG/ MARIJA ĐORĐEVIĆ

Адис Гојак, бивши менаџер Здравка Чолића и његов први комшија, саслушан је у као свједок у истрази против криминалне групе која се сумњичи за бацање бомбе на кућу пјевача. Гојак је дао изјаву у Вишем јавном тужилаштву.

Према незваничним информацијама из истраге, Гојак је изјавио да не познаје нападаче и да не зна шта би могао да буде мотив напада на кућу пјевача.

– Објаснио је да је некада био менаџер Здравка Чолића, али да већ 12 година нису сарадници. Навео је да у тренутку када се бомбашки напад догодио, није био присутан, односно да га није видио, али да је брзо дошао испред Чолине куће – открива извор.

На саслушању, менаџер је како је потврдио саговорник изјавио је и да је изненађен и запрепашћен због непријатне и узнемирујуће ситуације која се догодила.

– Рекао је и да му је и тада а и данас веома необично то што се Здравко Чолић нашао на мети овако страшног напада јер Чола “није тај тип”, односно није особа која се некоме замјерила – додаје наш саговорник.

Гојак, који у истрази против окривљених за које се сумња да су сарадници такозваног врачарског клана, има статус оштећеног како се незванично сазнаје, рекао је и да се не придружује кривичном гоњењу осумњичених, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

