Саслушан бивши менаџер Здравка Чолића због напада на пјевачеву кућу

Аутор: АТВ
18.03.2026
13:52
Коментари:0
Адис Гојак, бивши менаџер Здравка Чолића и његов први комшија, саслушан је у као свједок у истрази против криминалне групе која се сумњичи за бацање бомбе на кућу пјевача. Гојак је дао изјаву у Вишем јавном тужилаштву.
Према незваничним информацијама из истраге, Гојак је изјавио да не познаје нападаче и да не зна шта би могао да буде мотив напада на кућу пјевача.
– Објаснио је да је некада био менаџер Здравка Чолића, али да већ 12 година нису сарадници. Навео је да у тренутку када се бомбашки напад догодио, није био присутан, односно да га није видио, али да је брзо дошао испред Чолине куће – открива извор.
На саслушању, менаџер је како је потврдио саговорник изјавио је и да је изненађен и запрепашћен због непријатне и узнемирујуће ситуације која се догодила.
– Рекао је и да му је и тада а и данас веома необично то што се Здравко Чолић нашао на мети овако страшног напада јер Чола “није тај тип”, односно није особа која се некоме замјерила – додаје наш саговорник.
Гојак, који у истрази против окривљених за које се сумња да су сарадници такозваног врачарског клана, има статус оштећеног како се незванично сазнаје, рекао је и да се не придружује кривичном гоњењу осумњичених, преноси Курир.
