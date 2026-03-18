Тел Авив појачава нападе на Иран

18.03.2026
13:42
Израелска војна кампања против техеранског режима ушла је у своју одлучујућу фазу, а интензитет удара прогресивно расте, изјавио је израелски министар одбране Израел Кац.
"Интензитет удара на техерански режим се појачава. Налазимо се у одлучујућој фази", рекао је Кац.
Он је додао да се значајни догађаји очекују на свим фронтовима и да ће данашње операције одредити ток израелског рата против Техерана и терористичке организације Хезболах у Либану.
