Logo
Large banner

Орбан упозорио: Такав сценарио би се могао поновити

Аутор:

АТВ

18.03.2026

12:52

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Denes Erdos

Мађарски премијер Виктор Орбан упозорио је данас да би се сценарио са мигрантском кризом из 2015. године могао поновити.

Орбан је нагласио да страхује да би рат на Блиском исток могао погоршати мигрантску и енергетску кризу, те истакао да у овим временима Европи недостаје јако лидерство.

"Сада имамо двије кризе које нам се приближавају због сукоба на Блиском истоку. Једна је миграција, а друга је енергија", рекао је Орбан у интервјуу за британску телевизију "Џи-Би њуз".

Он је упозорио да би се сценарио са мигрантском кризом из 2015. године могао поновити.

Мађарски премијер указао је на утицај сукоба на снабдијевање и цијену енергената, што може проузроковати економску кризу.

Навео је да је упитно да ли је сукоб на Блиском истоку покретање рата или елиминисање узрока нестабилности.

"Питање је да ли је /амерички предсједник Доналд Трамп започео рат или мир, јер његово виђење је да је техерански режим извор рата. Потребно нам је вријеме да схватимо да ли се крећемо ка рату или миру", рекао је Орбан говорећи о тренутним сукобима на Блиском истоку.

Он је тренутну европску политичку елиту оцијенио као "веома слабу".

"Елита заснована на академском, интелектуалном и идеолошком оквиру више вјерује институцијама него способности лидера", навео је Орбан.

Он је нагласио да је то парализовало читав западни свијет.

"Зато сам рекао да нам треба нешто ново, неко другачији, неко ко долази из другачије гарнитуре. Трамп би могао бити неко ко одступа од правила. Он је особа која ће уздрмати читав концепт западног лидерства, јер нам је потребан храбар човјек на челу државе", рекао је мађарски премијер.

Он је напоменуо да само у Европи влада опште увјерење да је јак лидер лоша ствар и да представља опасност.

"У Европи се сматра да су институције добре и да оне морају да воде државу, а да је улога лидера и политичара само да представљају институције, што је потпуно погрешно. То је концепт лидерства који мора да се промијени. И Трамп је то учинио", додао је Орбан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Виктор Орбан

Упозорење

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

12

Четири напитка која помажу мршављењу боље од обичне воде

14

05

Нинковић: Бањалука у проблемима док је Станивуковић на некој својој турнеји

14

05

Срушена најопаснија група у Србији: Сумњиче се и за убиство Бакића

13

56

Алекса Аврамовић описао драму током напада на Дубаи

13

52

Саслушан бивши менаџер Здравка Чолића због напада на пјевачеву кућу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner