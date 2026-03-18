Хорор: Отишла на естетску операцију - пробудила се без једног бубрега

18.03.2026
12:08
„Медицински туризам“ је у порасту широм свијета као директна посљедица високих трошкова здравствене заштите у САД.
Према подацима "Маркет.ус Медиа" ова индустрија биљежи раст између 15 и 25 одсто.Иако неки путују због операција везаних за здравствене проблеме попут репродуктивног здравља или лијечења рака, естетска хирургија и даље је најчешћи разлог.
Људи одлазе у друге земље у нади да ће уштедети новац, јер процедуре у иностранству могу бити јефтиније за 30 до 80 одсто, укључујући и постоперативну његу. Међутим, изрека „добијеш оно што платиш“ често се покаже тачном, нарочито када се чују неке застрашујуће приче са оваквих путовања.
Према писању портала "The Mary Sue", фризерка Шанел Даржеан подијелила је причу коју је чула у свом салону, о искуству једне клијенткиње која је отишла на естетску операцију у иностранство.
„Рекла је да је отишла у Мексико на консултације за естетске захвате, попут операције груди и ББЛ-a“, објаснила је Даржеан.
„Објаснили су јој постоперативну негу и циејли процес. Све је звучало добро, као и цијене.“
Клијенткиња је наводно поменула да су и њена сестра и пријатељица заинтересоване, па су им рекли да ће, ако их има више, цијена бити још повољнија и да ће имати луксузније мјесто за опоравак. Иако је операција прошла добро и опоравак у почетку био у реду, двије недеље након повратка кући почела је да осјећа необичан бол.
„Отишла је код љекара да провери шта није у реду“, преноси Даржеан.
Ужаснута, позвала је двије жене које су биле с њом, а након додатне провјере испоставило се да су и оне остале без бубрега.
„Знам да сви желимо да изгледамо и осјећамо се лијепо, али морамо доносити информисане одлуке. Ово је лудило“, додала је Даржеан. Реакције људи на ову причу биле су различите – од шока до потпуне сумње.
Један коментар је гласио: „Боже! Чујеш за овакве ствари, али никад не помислиш да би се то заиста могло десити.“ Други су били скептични и питали се да ли је прича уопште истинита и о ком доктору је ријеч.
С обзиром на то да је ова прича заснована на неименованом извору, потребно је задржати дозу скептицизма. Бубрег се може уклонити лапароскопски, што је минимално инвазивна процедура која оставља врло мали ожиљак.
Иако нема потврђених случајева овакве крађе органа у овом контексту, црно тржиште органа заиста постоји. Светска здравствена организација наводи Колумбију, Индију, Пакистан и Филипине као главна жаришта трговине људским органима.
То не значи да је сав медицински туризам лош - постоје многи квалификовани и лиценцирани хирурзи у тим земљама који раде квалитетне захвате. Кључно је да се провјери њихова кредибилност: медицинске лиценце, болнице са којима сарађују, искуства пацијената и слично. У сваком случају, ако нешто делује предобро да би било истинито, вјероватно и јесте, преноси Курир.
