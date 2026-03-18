Потребна вам је само кора од банане за бујне и здраве руже у башти

18.03.2026
Ако желите да ваше руже у башти изгледају бујније и љепше, добра вијест је да вам не требају скупа средства. Многи искусни вртлари се све чешће враћају једноставним, природним рјешењима из кухиње.
Један од најзанимљивијих и најчешће спомињаних трикова укључује састојак који готово сви имамо код куће, а то је кора од банане.
Кора банане је богата калијем, кључним нутријентом за цвјетање биљака. Управо калијум потиче формирање пупољака и интензивније цвјетање, због чега се руже чине "пунијим" и здравијим.
Стручни вртлари и хортикултурни водичи истичу да природни извори калија могу значајно побољшати квалитет цвјетова и опште стање биљке.
Најједноставнији начин је да кору банане нарежете на ситне комаде и закопате плитко у земљу око руже. Тако се она постепено разграђује и ослобађа храњиве материје директно у тло.
Алтернативно, можете је додати у компост или осушити и уситнити. Стручњаци наглашавају да је ово "споро ослобађајуће" гнојиво које храни биљку кроз дужи период.
"Коре банана изврстан су начин за повећање нивоа органске материје у вашем домаћем компосту. Иако неће шкодити да једноставно баците цијеле коре банана у компостну хрпу или канту, оне ће се пуно брже разградити ако их прво нарежете на мање комадиће", истиче Бетх Муртон, стручњакиња за цвијеће у Хомес & Гарденсу.
Према савјетима вртлара Тонија О'Неилла, комбинација кухињског отпада, укључујући банане, може видљиво побољшати виталност ружа. Такође, калијим из банана директно утиче на величину и интензитет цвјетова.
Иако је трик једноставан, важно га је правилно користити. Стручњаци упозоравају да не треба закопавати велике, цијеле коре преблизу коријену јер могу привући штеточине или се преспоро разграђивати. Најбољи резултати постижу се када се коре уситне или претходно компостирају.
Оно што овај савјет чини посебно занимљивим јесте његова доступност. Нема хемије, нема трошка, а резултати могу бити видљиви већ у сезони цвјетања. Уз редовно залијевање и довољно сунца, овај природни додатак може бити управо оно што вашим ружама треба да процвјетају у пуном сјају.
