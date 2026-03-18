Минић најавио веће подстицаје за мљекарство

18.03.2026
11:18
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је у Народној скупштини да мљекарство у Српској биљежи непрестани раст због чега ће бити унапређиван и истакао да ће ускоро бити завршен правилник о капиталним улагањима који ће донијети веће подстицаје за овај сектор.
"Циљ је да имамо повећања подстицаја ради одржавања здравог дијела мљекарства у Републици Српској", рекао је Минић, одговарајући на посланичка питања током "Актуелног часа".
Минић је указао да је раст производње млијека перманентан у посљедњих седам, осам година, те је достигао чак 138, 139 милиона литара млијека.
Он је навео да постоји и повећана млијечност по грлу, чему су допринијела капитална и друга улагања.
"Имали смо проблем са залихама млијека, али смо договорили да годишње одређене подстицаје пребацимо по литру и грлу", навео је Минић.
