Минић најавио веће подстицаје за мљекарство

СРНА

18.03.2026

11:18

Саво Минић
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је у Народној скупштини да мљекарство у Српској биљежи непрестани раст због чега ће бити унапређиван и истакао да ће ускоро бити завршен правилник о капиталним улагањима који ће донијети веће подстицаје за овај сектор.

"Циљ је да имамо повећања подстицаја ради одржавања здравог дијела мљекарства у Републици Српској", рекао је Минић, одговарајући на посланичка питања током "Актуелног часа".

Минић је указао да је раст производње млијека перманентан у посљедњих седам, осам година, те је достигао чак 138, 139 милиона литара млијека.

Он је навео да постоји и повећана млијечност по грлу, чему су допринијела капитална и друга улагања.

"Имали смо проблем са залихама млијека, али смо договорили да годишње одређене подстицаје пребацимо по литру и грлу", навео је Минић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

