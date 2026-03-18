Додик: Теодоровић се исписао из српског рода

Аутор:АТВ
18.03.2026
08:15
Коментари:13
Данас се Јосиф Панчић, Стојан Новаковић, Цвијић, Алас, Медаковић, Панта Срећковић и многи други окрећу у гробу, када звање академика носи и Душан Теодоровић, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Ови великани су исписали свијетле странице српског народа, Теодоровић се називајући Србе из Републике Српске варварима исписао из српског рода. Теодоровић се сопственом народу обраћа на исти начин као муслимански реис, који би да нам одузме национални идентитет и Цркву", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Данас се Јосиф Панчић, Стојан Новаковић, Цвијић, Алас, Медаковић, Панта Срећковић и многи други окрећу у гробу, када звање академика носи и Душан Теодоровић.— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 18, 2026
Ови великани су исписали свијетле странице српског народа, Теодоровић се називајући Србе из Републике Српске варварима…
Како истиче, тужан је и јадан живот човјека који ће сутра отићи на пијацу, у продавницу или сјести у такси код човјека којем је данас покушао одузети српски идентитет.
"А управо тај идентитет је разлог зашто су многи од тих људи данас у Србији - јер су морали да бјеже из Крајине или Сарајева, који су етнички очишћени. Изјаве толико ружне, недостојне, нетачне и увредљиве, да би можда најпоштеније било да Душан Теодоровић промијени име у Мустафа. Мада, и Мустафа има више поштовања према српском народу",
Подсјетимо, Душан Теодоровић срамно је ударио на Републику Српску, називајући Србе босанским радикалима, који су окупирали Србију.
"У Србији живе Срби, Мађари, Роми, Бошњаци, Хрвати, Словаци, Румуни, Бугари, Русини, Албанци, Власи, Македонци, Црногорци, Немци, Словенци, Украјинци, Руси, Грци, Јевреји, Чеси и Ашкалије. Ове народе су окупирале придошлице - босански радикали", написао је Теодоровић у објави на "Иксу".
U Srbiji žive Srbi, Mađari, Romi, Bošnjaci, Hrvati, Slovaci, Rumuni, Bugari, Rusini, Albanci, Vlasi, Makedonci, Crnogorci, Nemci, Slovenci, Ukrajinci, Rusi, Grci, Jevreji, Česi i Aškalije. — Dušan Teodorović (@duteodor1) March 17, 2026
Ove narode su okupirale pridošlice - bosanski radikali!https://t.co/b0BquO1UjS
