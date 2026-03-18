Због угаженог снијега саобраћај отежан на више дионица

18.03.2026
Из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске упозоравају возаче да у планинским предјелима и преко превоја има угаженог снијега, путеви су проходни, али се саобраћа отежано.
Ријеч је о путним правцима Тисовац-Кнежево-Угар, Бараћи-Млиништа-Гламоч, Ново Село-Стројице-Купрес, Котор Варош-Теслић преко превоја Борја, Власеница-Хан Пијесак преко превоја Хан Поглед, те Сарајево-Рогатица преко Романије.
Због кише у нижим крајевима видљивост је смањена, а коловози мокри и клизави.
Због одрона на путу Добој-Модрича у мјесту Плочник саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.
На магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, возачима се скреће пажња на активирано клизиште, због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња. Брзина кретања ограничена је на 20 километара на час.
На магистралном путу Шамац-Гребнице у току је санација пружног прелаза због чега је обустављен саобраћај за све аутомобиле осим за возила локалног становништва, хитних служби и ватрогасна, којима се дозвољава саобраћај у оба смјера до пружног прелаза.
За саобраћај свих моторних возила означен је алтернативни путни правац Црквина-Градачац-Обудовац, односно путни правци Црквина-Леденице и Обудовац-Трамошница.
Обустава ће трајати до 30. марта, а као краће алтернативне правце, корисници путничких аутомобила могу користити и локалне путеве на подручју општине Шамац који иду преко Горњег Хасића и Тишине.
На снази је потпуна обустава саобраћаја за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина. Алтернативни правац за возила носивости до три и по тоне је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина.
Настављају се радови на рехабилитацији магистралног пута Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим саобраћаја.
Због радова, саобраћај је измијењен на путним правцима Ламовита-Ивањска, Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, Добро Поље-Миљевина, као и Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, гдје се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
Измјене у саобраћају актуелне су и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, као и на мјестима изградње ауто-пута коридор Пет це код Добоја.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћа се једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Забрањен је саобраћај за возила чија дозвољена маса премашује 30 тона.
Измијењен је режим саобраћаја због постављања расвјете у тунелима на магистралном путу Бродар-Вишеград и Међеђа-Бродар.
На магистралном путу Љубогошта-Сумбуловац-Подроманија због минерско-бушачких радова у каменолому "Рогоушићи" долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова радним данима и суботом.
Због активираног клизишта, у прекиду је саобраћај на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи саобраћај отежан.
У Федерацији БиХ у току је изградња букобрана на дионици ауто-пута Сарајево сјевер-Подлугови, због чега је саобраћај преусмјерен у претицајну траку.
У току су радови на дионици Сарајево запад-Лепеница у зони петље Лепеница и тунела Игман, па се саобраћај одвија двосмјерно, десном траком.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила носивости до три и по тоне, док је за возила изнад дозвољене масе и даље обустављен.
На граничним прелазима у БиХ јутрос нема дужих задржавања.
Из АМС подсјећају да је гранични прелаз Брчко отворен за путничка возила носивости до 3,5 тоне, а Каракај за све категорије возила. На прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
