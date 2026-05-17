Руска војска напредује: Почеле борбе за капију Славјанска

17.05.2026 22:04

Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.
Руске оружане снаге почеле су борбе у насељу Рај-Александровка, објавио је лидер Доњецке Народне Републике Денис Пушилин.

"Јединице оружаних снага РФ активно се боре у источном и централном дијелу саме Рај-Александровке. Ово је веома важан напредак за нас", рекао је Пушилин на платформи Макс.

Ово насеље се налази се 17 километара од градова Славјанск и Краматорск, а представља једно од највећих стратешких чворишта за Оружане снаге Украјине.

Пушилин је потврдио да руска војска такође напредује на сјеверном прилазу Славјанску, у националном парку Света гора.

"Непријатељ трпи ударе у Светогорском парку. Наше јединице такође шире контролу у подручју насеља Татјановка и Пришиб", рекао је лидер ДНР. Ова два села налазе се дуж ријеке Северски Доњец, у близини града Свјатогорска.

Пушилин је почетком маја потврдио да су јединице руске војске стигле до Рај-Александровке и да се одвијају операције за ослобађање Свјатогорска и даље напредовање ка Славјанску и Краматорску.

Славјанск је од посебног симболичког значаја за ДНР јер је ту новоформирана народна милиција пружила први отпор "казненој експедицији" коју је послао кијевски режим успостављен пучем у фебруару 2014.

Борбе у и око Славјанска трајале су од средине априла до почетка јула те године, када се милиција повукла а град је пао под контролу украјинских бојовника.

