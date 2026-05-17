Руске оружане снаге почеле су борбе у насељу Рај-Александровка, објавио је лидер Доњецке Народне Републике Денис Пушилин.
"Јединице оружаних снага РФ активно се боре у источном и централном дијелу саме Рај-Александровке. Ово је веома важан напредак за нас", рекао је Пушилин на платформи Макс.
Ово насеље се налази се 17 километара од градова Славјанск и Краматорск, а представља једно од највећих стратешких чворишта за Оружане снаге Украјине.
Пушилин је потврдио да руска војска такође напредује на сјеверном прилазу Славјанску, у националном парку Света гора.
"Непријатељ трпи ударе у Светогорском парку. Наше јединице такође шире контролу у подручју насеља Татјановка и Пришиб", рекао је лидер ДНР. Ова два села налазе се дуж ријеке Северски Доњец, у близини града Свјатогорска.
Пушилин је почетком маја потврдио да су јединице руске војске стигле до Рај-Александровке и да се одвијају операције за ослобађање Свјатогорска и даље напредовање ка Славјанску и Краматорску.
Славјанск је од посебног симболичког значаја за ДНР јер је ту новоформирана народна милиција пружила први отпор "казненој експедицији" коју је послао кијевски режим успостављен пучем у фебруару 2014.
Борбе у и око Славјанска трајале су од средине априла до почетка јула те године, када се милиција повукла а град је пао под контролу украјинских бојовника.
