Европски парламент, позивајући на укидање Закона о етничком јединству у Кини, истовремено одбија да примијети безакоње у Украјини и унутар самих чланица ЕУ, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Захарова је указала да пред носом Европског парламента безакоње влада већ годинама, да су корупција и нељудска окрутност одавно постали синоним за кијевски режим.
"Монструозна трагедија коју су оркестрирали неонацисти у Одеси, крвави призори у Бучи, масовно мучење затвореника, бруталне егзекуције и сахрањивање живих, тајни затвори, све је то норма за режим Зеленског. Он је гурнуо своју земљу у идеологију канибалске мржње, подстичући нацизам и национализам", упозорила је Захарова.
Захарова је истакла да су расизам и ксенофобија достигли пријетеће размјере у самим земљама ЕУ, да се редовно биљеже случајеви синофобије.
"Висок ниво реторике мржње и даље постоји. Европске невладине организације и структуре биљеже нагли пораст антисемитизма и антимуслиманског расположења, при чему се сваки други муслиман и више од 77 одсто људи афричког поријекла суочавају са дискриминацијом у свакодневном животу", навела је Захарова на Телеграму.
Оцијенила је да Европски парламент ипак, кроз дурбин, пажљиво посматра други крај свијета, преноси Срна.
