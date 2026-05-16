Захарова: Европа критикује Кину, а не види безакоње у Украјини и ЕУ

16.05.2026 16:01

Европски парламент, позивајући на укидање Закона о етничком јединству у Кини, истовремено одбија да примијети безакоње у Украјини и унутар самих чланица ЕУ, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Захарова је указала да пред носом Европског парламента безакоње влада већ годинама, да су корупција и нељудска окрутност одавно постали синоним за кијевски режим.

"Монструозна трагедија коју су оркестрирали неонацисти у Одеси, крвави призори у Бучи, масовно мучење затвореника, бруталне егзекуције и сахрањивање живих, тајни затвори, све је то норма за режим Зеленског. Он је гурнуо своју земљу у идеологију канибалске мржње, подстичући нацизам и национализам", упозорила је Захарова.

Захарова је истакла да су расизам и ксенофобија достигли пријетеће размјере у самим земљама ЕУ, да се редовно биљеже случајеви синофобије.

Захарова: Кијев није успио да поремети обиљежавање Дана побједе у другим земљама

"Висок ниво реторике мржње и даље постоји. Европске невладине организације и структуре биљеже нагли пораст антисемитизма и антимуслиманског расположења, при чему се сваки други муслиман и више од 77 одсто људи афричког поријекла суочавају са дискриминацијом у свакодневном животу", навела је Захарова на Телеграму.

Оцијенила је да Европски парламент ипак, кроз дурбин, пажљиво посматра други крај свијета, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

