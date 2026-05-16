Професор физичког нудио односе дјевојчици (14): Није знао да је она АИ замка

Пензионисани професор физичког васпитања из Француска завршио је у притвору, након што је на интернету упућивао сексуалне понуде особи за коју је вјеровао да је 14-годишња дјевојчица.
Међутим, „дјевојчица“ није постојала. Ријеч је била о АИ-генерисаном лицу и гласу којима је управљао познати мушки инфлуенсер ФИНИЗИ. Према писању BBC, ФИНИЗИ је познат по хватању педофила у замке.
Само дан након што је његов разговор са лажним профилом емитован уживо на више платформи, Доминик Б. (66) предао се полицији у источној Француској.
На снимку се на једној страни екрана види Доминик Б. како опуштено сједи у столици, док је на другој страни инфлуенсер са дјевојачким лицем и гласом.
Током готово 40-минутног разговора, који је уживо пратило више од 40.000 гледалаца, а касније је прегледан готово милион пута, Доминик предлаже сусрет са „дјевојчицом“ на париском фудбалском стадиону Парк принчева. Пита је да ли жели да га пољуби, да ли је икада слала своје голе фотографије пријатељима и да ли жели да види и њега голог.
Када га саговорница подсјети на своје године, он одговара како многе дјевојчице „млађе од тога већ имају сексуална искуства“. Након емитовања видеа, Доминика су препознали неки од гледалаца који су случај пријавили на Фарос, француску државну платформу за пријаву непримјереног интернет садржаја.
Прије него што су надлежне службе реаговале, бивши професор сам се јавио у најближу полицијску станицу.
Тужилаштво га оптужује за сексуално узнемиравање особе млађе од 15 година и за тражење порнографске слике малољетне особе.
Овај случај изазвао је ширу расправу о етичности оваквог лова на педофиле.
Инфлуенсер ФИНИЗИ тврди да му је циљ подизање свијести јавности о проблему сексуалног злостављања дјеце.
– Желим да људи схвате колико је ово озбиљно – поручио је.
С друге стране, адвокат и коментатор Мурад Батик критиковао је методе инфлуенсера, назвавши их „веома забрињавајућим“. Сматра да би прави грађански ангажман био предати снимак полицији умјесто објављивања на интернету ради публицитета.
