Шокантни призори: Експлозија на гасној платформи у Венецуели, има повријеђених

Експлозија на платформи за природни гас на језеру Маракаибо у западној Венецуели изазвала је пожар у петак, повриједивши шест радника, потврдила је државна нафтна компанија "Петролеос де Венецуела" (ПДВСА).
У саопштењу, ПДВСА је навела да се инцидент догодио у постројењу у водама језера Маракаибо у држави Зулија, што је изазвало активирање протокола за хитне случајеве индустријске безбједности, укључујући евакуацију особља и распоређивање ватрогасних и спасилачких тимова.
#VIDEO Venezuela’da doğal gaz tesisinde yangın çıktı— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) May 16, 2026
Venezuela’nın Zulia eyaletindeki Maracaibo Gölü açıklarında devlet petrol şirketi PDVSA tarafından işletilen Lamargas doğal gaz tesisinde yangın çıktı#Venezuela #doğalgaz #yangın #petrol pic.twitter.com/TtFfAX2Sve
Повријеђени радници превезени су у болницу на лијечење, док је пожар касније угашен.
ПДВСА је навела да је основала технички одбор за истрагу узрока експлозије и нагласила да инцидент неће утицати на производњу нафте и гаса у западној Венецуели, јавила је Синхуа.
