Logo
Large banner

Шокантни призори: Експлозија на гасној платформи у Венецуели, има повријеђених

Аутор:

АТВ
16.05.2026 11:23

Коментари:

0
Шокантни призори: Експлозија на гасној платформи у Венецуели, има повријеђених
Фото: X

Експлозија на платформи за природни гас на језеру Маракаибо у западној Венецуели изазвала је пожар у петак, повриједивши шест радника, потврдила је државна нафтна компанија "Петролеос де Венецуела" (ПДВСА).

У саопштењу, ПДВСА је навела да се инцидент догодио у постројењу у водама језера Маракаибо у држави Зулија, што је изазвало активирање протокола за хитне случајеве индустријске безбједности, укључујући евакуацију особља и распоређивање ватрогасних и спасилачких тимова.

Повријеђени радници превезени су у болницу на лијечење, док је пожар касније угашен.

ПДВСА је навела да је основала технички одбор за истрагу узрока експлозије и нагласила да инцидент неће утицати на производњу нафте и гаса у западној Венецуели, јавила је Синхуа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Венецуела

Гасовод

Експлозија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трамп тврди: Убили смо најактивнијег терористу на свијету

Свијет

Трамп тврди: Убили смо најактивнијег терористу на свијету

4 ч

0
Сусрет Путина и Сија у Кини

Свијет

Потврђено из Кремља: Ево када Путин иде у Кину

4 ч

0
Премијерка Италије

Свијет

Италија би могла да престигне Грчку у дуговима: Пријети јој "титула" најзадуженије чланице ЕУ

5 ч

0
Нема краја: Пентагон припремио планове за могуће нове нападе на Иран?

Свијет

Нема краја: Пентагон припремио планове за могуће нове нападе на Иран?

5 ч

0

  • Најновије

13

29

Отварање досијеа о Јозефу Менгелеу

13

19

Ове намирнице најчешће узрокују надутост и осјећај тежине

12

59

"Радници дугогодишњим стручним искуством допринијели унапређењу здравственог система"

12

54

Огласио се МУП Србије о наводима да је Дачић у болници

12

49

"Никада тако нешто нисам видио, а дуго сам у НБА": Легенде у шоку због потеза Едвардса

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner