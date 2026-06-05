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Грудњак као одјевни предмет: Нови тренд ове сезоне

Аутор:

АТВ
05.06.2026 22:06

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Грудњак
Фото: Pexels

Након година доминације удобних и минималистичких кројева, деколте се поново враћа међу водеће модне трендове. Овога пута у фокусу нису класични топови, већ грудњаци који се носе као самостални одјевни комад.

Тренд је посебно привукао пажњу на овогодишњем фестивалу Coachella, гдје су бројне познате личности бирале упечатљиве моделе грудњака у комбинацији с траперицама ниског струка. Међу њима су биле и познате звијезде попут Кајли Џенер , Оливија Родриго и Адисон Реј.

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Сличан смјер пратили су и велики модни брендови на ревијама за прољеће и љето 2026. године, гдје су представљени луксузни модели украшени кристалима, перлама и другим детаљима, с нагласком на истицање деколтеа.

Модни стручњаци истичу да се промијенио и однос према женском тијелу. Све више жена бира одјећу која наглашава њихове атрибуте, не доживљавајући то као нешто непримјерено, већ као израз самопоуздања и личног стила.

Дизајнери наглашавају да је кључ успјешног ношења оваквих комбинација управо сигурност у себе. Грудњак као модни комад више није резервисан само за позорнице и црвене тепихе, већ постаје дио свакодневних модних издања, преноси Аваз.

ДЈ Крмак

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Најновији тренд показује да се мода поново окреће женствености, док деколте, који је годинама био у другом плану, поново заузима важно мјесто у свијету стила.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

мода

тренд

грудњак

Одјећа

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