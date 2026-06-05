Ове апликације прикупљају највише података о корисницима

Аутор:АТВ
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Паметни телефони данас нуде апликације за готово сваку свакодневну потребу, али стручњаци за сајбер безбједност упозоравају да многе од њих прикупљају далеко више података него што је неопходно за њихов рад.
Корисници често, без детаљног читања услова кориштења, одобравају приступ локацији, микрофону, контактима и другим осјетљивим информацијама, чиме несвјесно отварају врата масовном прикупљању података.
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Међу апликацијама које изазивају највише забринутости налазе се независне апликације за батеријске лампе, временску прогнозу, праћење физичке активности и навигацију.
Стручњаци истичу да апликација за лампу, на примјер, нема никакав оправдан разлог да тражи приступ микрофону, контактима или локацији корисника.
Ипак, бројне такве апликације користе уграђене рекламне системе и алате за праћење понашања корисника, а прикупљени подаци често завршавају код оглашивача или посредника за продају података.
Посебну пажњу привлаче апликације за здравље и фитнес које биљеже број корака, квалитет сна или унос калорија.
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Иако се ради о подацима који би према европској Општој уредби о заштити података (ГДПР) требало да имају посебан ниво заштите, истраге су показале да поједини пружаоци услуга дијеле агрегиране корисничке профиле са осигуравајућим кућама, фармацеутским компанијама и другим партнерима.
Корисници често на то пристају несвјесно, прихватајући услове кориштења приликом првог покретања апликације.
Један од најпознатијих примјера злоупотребе података откривен је 2020. године, када је амерички магазин “Вице” објавио да су америчке војне институције куповале податке о локацији корисника преко посредника који су их набављали из популарних мобилних апликација.
Међу њима се нашла и апликација Муслим Про, која има десетине милиона корисника широм свијета.
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Навигационе апликације такође се налазе под повећалом стручњака. Иако је приступ локацији неопходан за пружање тачних упутстава, многе апликације годинама чувају комплетну историју кретања корисника.
На основу тих података могуће је утврдити када особа напушта кућу, које продавнице посјећује или колико често одлази код љекара, што представља озбиљан изазов за приватност.
Посебно су се на удару критика нашле апликације за временску прогнозу.
Америчка апликација The Weather Channel нашла се у центру правног спора након оптужби да је прикупљала податке о локацији корисника чак и када апликација није била активна, наводи ТецхАдвисор.
Сличне контроверзе пратиле су и њемачку апликацију Wetter Online, која је, према резултатима истраге “Датаброкер Филес”, дијелила податке о локацији корисника без одговарајуће сагласности.
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Стручњаци наглашавају да већина модерних паметних телефона већ посједује уграђене апликације за временску прогнозу, камеру, лампу и друге основне функције, због чега нема потребе за инсталирањем додатних програма непознатих произвођача.
Савјетују корисницима да редовно провјеравају дозволе које су додијелили апликацијама и да приступ локацији, микрофону или контактима одобравају само када је то заиста неопходно.
На Андроид уређајима дозволе се могу прегледати у менију “Подешавања” под опцијом “Апликације”, док корисници иПхоне уређаја исте информације могу пронаћи у дијелу “Приватност и безбједност”.
Стручњаци препоручују да се приступ локацији ограничи само на вријеме кориштења апликације, а да се апликације које траже дозволе које немају везе са њиховом основном функцијом без оклијевања уклоне са уређаја.
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У вријеме када подаци представљају једну од најврједнијих роба на дигиталном тржишту, заштита приватности постаје једнако важна као и заштита новца или личних докумената.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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