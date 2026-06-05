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Без посла остало 300 људи - некадашњи гигант иде на добош

Аутор:

АТВ
05.06.2026 19:22

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Катанац врата капија
Фото: Bich Tran/Pexels

Некадашњи гигант, а сада предузеће "Пролетер" из Ивањице дато је на продају, по цјелинама путем јавног прикупљања понуда.

Укупна процијењена вриједност имовине, у оквиру двије цјелине, износи око 887 милиона динара.

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"Прва цјелина обухвата више пословних и производних објеката у Ивањици, међу којима су зграде пословних услуга, складишта, производне хале и помоћни објекти, као и текстилна индустријска зграда површине веће од 3.600 квадратних метара", наводи се у доступној документацији.

У оквиру ове цјелине продају се и помоћни објекти, трафостаница, портирница и магацини, затим грађевинско земљиште...

Друга продајна цјелина односи се на објекат са припадајућим земљиштем на катастарској парцели у КО Прилике, укупне продајне површине 97 квадратних метара, уз грађевинско земљиште од 182 квадратна метра.

Коначна одлука о избору понуде биће донијета у складу са правилима стечајног поступка и уз сагласност Одбора повјерилаца. Јавно отварање понуда биће одржано 30. јуна.

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Предузеће Пролетер основано је 1991. године и било је лидер дуги низ година у производњи чарапа.

Привредни суд у Чачку је у априлу 2025. године донио рјешење о отварању стечајног поступка над овим предузећем, због трајне неспособности плаћања, а без посла је тада остало око 300 радника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Пролетер Ивањица

Србија

посао

Отказ

Радници

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