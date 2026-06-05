Бањалучка Хитна помоћ на висини задатка - породили жену у кући

Аутор:АТВ
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Хероји Службе хитне медицинске помоћи опет су били на висини задатка. Тим Дома здравља Бањалука успјешно је обавио порођај у кућним условима.
Како су навели из ове здравствене установе, на свијет је стигао дјечак.
"Захваљујући брзој реакцији и стручности медицинског тима, на свијет је дошла мушка беба, а мајка и новорођенче су након збрињавања санитетским возилом безбједно транспортовани у Универзитетски клинички центар Републике Српске ради даљег праћења", навели су из бањалучког Дома здравља.
"Овај догађај још једном потврђује професионалност и посвећеност наших здравствених радника, који су грађанима на располагању 24 часа дневно", закључили су.
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