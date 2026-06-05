"Најосјетљивије категорије људи морају бити заштићене од Станивуковићевих политичких злоупотреба"

Аутор:АТВ
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Савјетник предсједника Владе Републике Српске Александар Лозо истакао је да је сваки покушај политизације питања родитеља његоватеља бестидан чин дневне монолог политике коју представља Драшко Станивуковић.
На питање да прокоментарише политизацију ове теме и рјешења који је Влада Републике Српске, на челу са премијером Савом Минићем, постигла са родитељима његоватељима и припремила законско рјешење које је резултат заједничког договора, Лозо је одговорио за Срну да је рјешавање питања родитеља његоватеља искључиво производ сарадње родитеља и удружења са Владом Српске на челу са премијером Минићем.
"Цјелокупан овај процес почива на свијести поменутих категорија да је Влада искрен партнер које је отворен и спреман за сарадњу и рјешавање свих проблема у границама реалног и могућег. У прилог овоме говоре конкретне чињенице, као и сами родитељи", нагласио је Лозо.
У моменту када је дијалог са осјетљивим категоријама у Републици Српској издигнут на највиши ниво, истакао је Лозо, Станивуковић је у Бриселу трговао надлежностима Српске и присвајао туђе заслуге.
"Станивуковић је у Бриселу државну заједницу (БиХ) назвао државом, а надлежности Републике Српске капарисао на нешто мање од милијарду КМ, са трећеразредним бриселским чиновницима.
Све се то дешава у тренутку када Српска недвосмислено показује своју економску стабилност и социјалну одговорност, и то непосредно након силних санкција и притисака", рекао је Лозо.
Он је указао да оно што до сада није виђено на политичкој сцени јесте заокрет Станивуковића - од критиковања реализованих пројеката Владе, до њиховог присвајања.
"Исто се десило са његовом перцепцијом Кристијана Шмита. У моменту када је Српска била у ситуацији да изгуби политичку битку која је могла да има кобне посљедице по њен опстанак, за Станивуковића је тада Шмит био легитиман саговорник са којим се више пута састао, док је сада у Бриселу за њега нелегитиман странац који треба да оде, што говори да је и ову побједу Републике Српске прихватио, или боље речено присвојио", нагласио је Лозо.
Он је поручио да је на крају главна порука да осјетљиве категорије људи, које за Републику Српску имају посебну важност, морају остати заштићена од најгрубље политичке злоупотребе, а коју Станивуковић редовно веома бахато и срамно проводи без имало емпатије.
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