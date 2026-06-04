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Улица Скендера Куленовића под водом: Свјеже урађен асфалт већ пропао

Аутор:

Марија Милановић
04.06.2026 11:11

Коментари:

5
Ул Скендера Куленовића
Фото: ATV

Мјесец дана је рок трајања новом бањалучком асфалту. Тако у Улици Скендера Куленовића, нова траса је издржала мало јаче од мјесеца, а киша је убрзо открила пропусте.

„Радови у Улици Скендера Куленовића у насељу Кочићев вијенац приводе се крају, чиме ће саобраћајница добити потпуно ново рухо“, најавили су испред Града Бањалука, а градоначелник Драшко Станивуковић је објавио и колаж фотографија да се похвали урађеним.

Модерна саобраћајница није издржала кишу, а с обзиром на тренутни степен дотрајалости, ускоро ће пуцати и под точковима возила, па и кретању пјешака.

Ул Скендера Куленовића
Ул Скендера Куленовића

Велике локве настале су једним дијелом због улегнутог асфалта, а томе свему су „кумовали“ и зачепљени шахтови те се вода није имала гдје одлити.

А уз овакву улицу иде и девастиран и дотрајао тротоар, који својим изгледом више подсјећа на макадамски пут, а на онај удаљен 5 минута од центра града.

Ул Скендера Куленовића тротоар
Ул Скендера Куленовића тротоар

"Бањалука је у деценији изградње", поручио је градоначелник. Изградње да, а шта ћемо са квалитетом оног што је изграђено?

Локва у центру
Локва у центру

Ситуација ни у самом центру града није ништа боља. Док се руководство града хвали модернизацијом, изградњом, и другим хвалоспјевима, још ће дуго пјешаци кружити око локви у покушају да избјегну и њих и возила која ће их потенцијално "окупати".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ул Скендера Куленовића

локве

Драшко Станивуковић

Киша

пропао асфалт

пропао тротоар

Коментари (5)
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