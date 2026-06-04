Улица Скендера Куленовића под водом: Свјеже урађен асфалт већ пропао

Аутор:Марија Милановић
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Мјесец дана је рок трајања новом бањалучком асфалту. Тако у Улици Скендера Куленовића, нова траса је издржала мало јаче од мјесеца, а киша је убрзо открила пропусте.
✅Почели смо асфалтирање Улице Скендера Куленовића, једне од најфреквентнијих саобраћајница у нашем граду.— Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D) April 30, 2026
Нови асфалтни слој, нивелација шахтова и уређење система одводње значе сигурнији и квалитетнији саобраћај за све наше суграђане.
У наредном периоду вршићемо и… pic.twitter.com/btYanhkEOT
„Радови у Улици Скендера Куленовића у насељу Кочићев вијенац приводе се крају, чиме ће саобраћајница добити потпуно ново рухо“, најавили су испред Града Бањалука, а градоначелник Драшко Станивуковић је објавио и колаж фотографија да се похвали урађеним.
✅Почели смо асфалтирање Улице Скендера Куленовића, једне од најфреквентнијих саобраћајница у нашем граду.— Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D) April 30, 2026
Нови асфалтни слој, нивелација шахтова и уређење система одводње значе сигурнији и квалитетнији саобраћај за све наше суграђане.
У наредном периоду вршићемо и… pic.twitter.com/btYanhkEOT
Модерна саобраћајница није издржала кишу, а с обзиром на тренутни степен дотрајалости, ускоро ће пуцати и под точковима возила, па и кретању пјешака.
Велике локве настале су једним дијелом због улегнутог асфалта, а томе свему су „кумовали“ и зачепљени шахтови те се вода није имала гдје одлити.
А уз овакву улицу иде и девастиран и дотрајао тротоар, који својим изгледом више подсјећа на макадамски пут, а на онај удаљен 5 минута од центра града.
"Бањалука је у деценији изградње", поручио је градоначелник. Изградње да, а шта ћемо са квалитетом оног што је изграђено?
Ситуација ни у самом центру града није ништа боља. Док се руководство града хвали модернизацијом, изградњом, и другим хвалоспјевима, још ће дуго пјешаци кружити око локви у покушају да избјегну и њих и возила која ће их потенцијално "окупати".
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