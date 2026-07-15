Велика Британија уводи полицијски час на друштвеним мрежама!

Аутор:АТВ редакција
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Старији тинејџери у Великој Британији суочиће се са ноћним полицијским часом за друштвене мреже, саопштила је влада, иако ће моћи да га искључе промјеном подешавања својих налога, пише ББЦ.
То значи да ће апликације попут Инстаграма, ТикТока и Јутјуба подразумевано бити недоступне за младе од 16 и 17 година у периоду од поноћи до 6 часова ујутру.
Влада такође жели да "зависничке" функције, попут аутоматске репродукције садржаја (аутоплаy) и бесконачног скроловања, буду подразумијевано искључене. Сматра се да ће ове мјере, у комбинацији са ноћним ограничењем, побољшати концентрацију тинејџера, квалитет сна и породични живот.
Међутим, критичари су ове предлоге описали као "парцијалне" и као "пропуштену прилику" за унапређење безбједности дјеце.
Планови долазе након најаве из јуна да ће млађима од 16 година у Уједињеном Краљевству бити потпуно забрањен приступ одређеним друштвеним мрежама.
"Ове мјере биће кључне како би млади добили сан који им је потребан, могли боље да се фокусирају на школу и факултет и проводе више квалитетног времена са породицом и пријатељима, што је од суштинског значаја за изградњу срећног, здравог и испуњеног живота у одраслом добу", изјавила је министарка за технологију Лиз Кендал и додала:
"Желимо да млади уживају у предностима технологије, али и да имају алате који ће им омогућити да интернет буде мјесто на којем могу да напредују."
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Лаура Трот, министарка образовања у влади у сенци из редова Конзервативне странке, назвала је планове "потпуним хаосом".
"Или сматрају да би тинејџери требало да користе друштвене мреже или не сматрају. Полицијски час који могу једноставно да искључе неће постићи ништа", рекла је она.
Влада је саопштила да ће додатне мере бити усмерене на безбједније коришћење АИ четботова од стране дјеце, укључујући обавезу да пружаоци услуга уведу редовне паузе за кориснике млађе од 18 година.
План је да се нови предлози представе Парламенту до краја 2026. године, како би ступили на снагу заједно са забраном друштвених мрежа за млађе од 16 година наредног пролећа.
Међутим, поједине организације за заштиту дјеце и стручњаци довели су у питање ефикасност ноћног ограничења за старије тинејџере.
"Поздрављамо ове мјере за старије тинејџере, али ово је још један парцијални скуп најава, а не свеобухватан план за безбједност дјеце који је заиста потребан", рекао је Енди Бароуз, извршни директор Фондације Моли Роуз.
Додао је да ће премијер сер Кир Стармер "отићи са функције након што је најавио забрану друштвених мрежа без јасног плана“, док ће његов вјероватни насљедник Енди Бернам „наследити низ пропуштених прилика".
Професорка Соња Ливингстон, стручњак за дигитална права дјеце са Лондонске школе економије, упозорила је да би ноћно ограничење могло да нашкоди рањивој дјеци ограничавањем приступа друштвеним мрежама управо када им је помоћ најпотребнија.
"Ако се полицијски час односи на компаније које шаљу обавјештења и буде дјецу усред ноћи, онда га свакако треба увести", рекла је професорка Ливингстон за ББЦ, па наставила:
"Али ако ограничење спријечава дјете којем је потребна подршка, помоћ или утјеха да се усред ноћи обрати особама од повјерења, онда то може бити веома штетно.“
Дејм Рејчел де Соуза, повјереница за права дјеце у Енглеској, изјавила је:
"Морамо слушати младе. Они не желе забрану, али желе заштиту од зависничког бесконачног скроловања."
Додала је: "Желим да сазнам више о томе како ће се мере, попут ноћног ограничења, спроводити у пракси и пажљиво ћу пратити да ли су заиста ефикасне, уз инсистирање да Офком у потпуности искористи своја овлашћења како би интернет учинио безбједнијим за дјецу."
Влада је спровела пробни програм у домаћинствима широм Уједињеног Краљевства како би испитала различите начине ограничавања коришћења друштвених мрежа.
У истраживању је учествовало 300 тинејџера. Код неких су апликације за друштвене мреже биле потпуно онемогућене, код других блокиране између 21 и 7 часова, трећима је коришћење ограничено на један сат дневно, док код контролне групе није било никаквих промјена.
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У извјештају објављеном у уторак наводи се да је управо ноћно ограничење донијело највеће користи када је ријеч о квалитету сна, квалитетнијем породичном времену и лакшој примјени за родитеље.
"Ови резултати потврђују оно што родитељи одавно говоре: када дјеца мање користе друштвене мреже, користи су стварне", рекла је Кендал.
Међутим, професор Пит Ечелс са Универзитета Бат Спа упозорио је да резултате не треба прецјењивати.
„Ово је мало истраживање које представља само један дио слагалице у разумевању начина на који ће дјеца и родитељи у пракси прихватити технолошка ограничења“, рекао је.
Предлози које је изнио премијер прате примјер Аустралије, која је увела забрану друштвених мрежа за млађе од 16 година.
Аустралијска ограничења, која су ступила на снагу у децембру, обавезала су друштвене мреже да затворе налоге малољетницима и спрече отварање нових.
Међутим, забрана је критикована као неефикасна, јер многи тинејџери тврде да и даље могу да приступе платформама које би требало да су им недоступне.
То, заједно са питањима о изводљивости провјере узраста корисника млађих од 16 година, изазвало је забринутост да би Уједињено Краљевство могло да се суочи са сличним проблемима.
Додатну забринутост изазвале су раније најаве да би влада могла да размотри и ограничења за коришћење виртуелних приватних мрежа (ВПН).
Међутим, у уторак је влада, позивајући се на резултате истраживања које је сама наручила, саопштила да постоји мало доказа да велики број дјеце користи ВПН како би заобишао провјеру старости.
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