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Руси наставили жестоке ударе: Погођене луке, уништени бродови и складишта

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 08:51

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Руси наставили жестоке ударе: Погођене луке, уништени бродови и складишта

Ноћас су Оружане снаге Русије наставиле извођење удара на украјинске луке које се користе за допремање терета у интересу Оружаних снага Украјине, саопштило је руско Министарство одбране.

Како су истакли, као резултат групних удара високопрецизним оружјем ваздушног базирања и ударним беспилотним летјелицама, у лукама Одеса и Черноморск у Одеској области погођени су објекти лучке инфраструктуре који су коришћени за истовар горива и мазива, резервоари са горивом и мазивима намијењеним Оружаним снагама Украјине, као и производни погони и радионице за израду и склапање беспилотних летјелица.

"Поред тога, у лукама Черноморск и Дњепар-Буг погођена су четири морска пловила која су превозила терет у интересу Оружаних снага Украјине", додали су у саопштењу.

Конкретно, у луци "Одеса" оштећени су објекти лучке инфраструктуре који се користе за истовар горива и мазива, као и резервоари за складиштење горива и мазива намијењени украјинским оружаним снагама.

Такође су погођена и два постројења за производњу и монтажу беспилотних летјелица, укључујући и погон за завршну монтажу беспилотних летјелица средњег домета УЈ-22 компаније "Укрџет".

С друге стране, у луци "Черноморск" у Одеској области оштећени су контејнерски брод и теретни брод за расути терет, који су превозили терет намијењен Оружаним снагама Украјине.

Поред тога, у луци "Дњепар-Буг" у Николајевској области, у тренутку истовара, погођена су два теретна брода за расути терет која су превозила украјински војни терет, преноси РТ Балкан.

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Тагови :

Русија

Украјина

дрон

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