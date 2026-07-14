"Одважна" изјава Мерца: "О безбједносним гаранцијама за Украјину неће одлучивати Русија"

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки канцелар Фридрих Мерц изјавио је да Русија неће учествовати у одлучивању о безбједносним гаранцијама за Украјину у случају почетка мировних преговора.
„Како ћемо обликовати наше безбједносне гаранције за Украјину, одлучиваће Украјина и њени партнери, а не Москва“, рекао је Мерц послије састанка такозване „коалиције вољних“ у Паризу.
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Он није желеи да открије какву ће конкретну улогу Њемачка имати у том процесу, наводећи да ће о томе одлучивати савезна влада и Бундестаг.
Мерц је поновио да је дошло вријеме за почетак преговора о Украјини и договор о прекиду ватре.
„Вријеме је да се сједне за преговарачки сто. Вријеме је да се договори прекид ватре“, поручио је њемачки канцелар.
Истовремено је истакао да ће европске земље наставити да појачавају притисак на Москву.
Говорећи о војној помоћи Кијеву, Мерц је рекао да Њемачка, као „највећи спонзор Украјине“, наставља да доприноси јачању њене противваздухопловне одбране, али није изнио додатне детаље.
Подсјетимо, у понедељак је Министарство спољних послова Русије уручило протест њемачком амбасадору због, како је наведено, учешћа Берлина у нападима украјинске стране на цивилну инфраструктуру у Русији, оцијенивши да је све интензивнија подршка Кијеву од стране Њемачке неприхватљива.
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров раније је изјавио да Москва нема никаквих илузија о стварним намјерама Европске уније у погледу учешћа у рјешавању украјинског сукоба. Он је такође оцијенио да Владимир Зеленски Москви и европским савезницима поставља нереалне и неприхватљиве услове за мировно рјешење, преноси Спутњик.
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