Logo

Француска: Пожар се проширио на више од 1.900 хектара

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 10:02

Коментари:

0
Канадер гашење пожара Француска 14.7.2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Шумски пожар који је избио током викенда јужно од Париза додатно се проширио током ноћи и захватио је површину већу од 1.900 хектара, саопштено је из ватрогасне службе.

Пожар је избио у недјељу, 12. јула, у шумском подручју Лес Фонтенбло, на око 60 километара од француске пријестонице, бившем краљевском ловишту у којем се данас налазе мирна села популарна међу шетачима и планинарима.

Из ватрогасне службе напомињу да подручје које је захватио пожар има три пута већу површину од Гибралтара, преноси АФП.

У гашењу пожара учествује око 850 ватрогасаца, уз помоћ специјалних ватрогасних авиона, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Француска

Велики шумски пожар

ватра

Ватрогасци

Коментари (0)

Више из рубрике

Москва, Русија

Свијет

Московски канал повезао руску пријестоницу са пет мора

2 ч

0
Канцеларија Махмуда Ахмадинеџада: "Све је лаж, није вриједно ни порицати"

Свијет

Канцеларија Махмуда Ахмадинеџада: "Све је лаж, није вриједно ни порицати"

3 ч

0
Ајфелов торањ Кип слободе

Свијет

Нестварне слике спектакла на небу у Паризу - парада поводом Дана пада Бастиље

3 ч

0
Од овог нема одбране: Руси бацили једно од најразорнијих оружја у арсеналу

Свијет

Од овог нема одбране: Руси бацили једно од најразорнијих оружја у арсеналу

3 ч

0

  • Најновије

12

16

Завршена сједница ПИК-а - ништа од договора!

12

08

Крвава завршница трке у Памплони: Двије особе избодене

12

01

"УКЦ Српске домаћински послује: Више пацијената, мањи трошкови за 12 милиона КМ"

11

57

Поново одбијен захтјев за пријевремено пуштање Милана Мартића на слободу

11

50

Медвједи наносе штете у фочанским селима - у Кутима страдао коњ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима