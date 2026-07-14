Француска: Пожар се проширио на више од 1.900 хектара

Аутор:АТВ редакција
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Шумски пожар који је избио током викенда јужно од Париза додатно се проширио током ноћи и захватио је површину већу од 1.900 хектара, саопштено је из ватрогасне службе.
Пожар је избио у недјељу, 12. јула, у шумском подручју Лес Фонтенбло, на око 60 километара од француске пријестонице, бившем краљевском ловишту у којем се данас налазе мирна села популарна међу шетачима и планинарима.
Из ватрогасне службе напомињу да подручје које је захватио пожар има три пута већу површину од Гибралтара, преноси АФП.
У гашењу пожара учествује око 850 ватрогасаца, уз помоћ специјалних ватрогасних авиона, преноси Срна
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